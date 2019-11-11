مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

تحرير:كريم أحمد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

مدرب نيجيريا - إماما إماباكابا

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".

وأضاف مدرب نيجيريا: "كل فريق يخوض المسابقة بأهداف مختلفة، لكن سنلعب غدا من الانتصار للحفاظ على حظوظنا في التأهل، والمباراة الأولى انتهت ومباراة غد سنخوضها من أجل الانتصار فقط ونحن قادرون على تحقيق ذلك". وعن وجود الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري في مصر لحضور البطولة، أكد إماما إماباكابا:

وأضاف مدرب نيجيريا: "كل فريق يخوض المسابقة بأهداف مختلفة، لكن سنلعب غدا من الانتصار للحفاظ على حظوظنا في التأهل، والمباراة الأولى انتهت ومباراة غد سنخوضها من أجل الانتصار فقط ونحن قادرون على تحقيق ذلك".



وعن وجود الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري في مصر لحضور البطولة، أكد إماما إماباكابا: "وجوده من أجل متابعة اللاعبين عن قرب لكن أنا صاحب القرار الفني في المباريات".



واستطرد مدرب نيجيريا: "من الصعب خسارة المباراة الأولى لكننا قدمنا مباراة جيدة ويجب أن نخوض مباراة غد من أجل الانتصار".



وأنهى إماما إماباكابا: "نحن لدينا الاحترام للفريق الزامبي وأمامنا تحدّ قوي لكن مباراة غد مختلفة عن كوت ديفوار وفي حال عدم تحقيق النقاط سيكون ذلك أمرا صعبا".



