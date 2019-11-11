تفاصيل أكبر مشروع قطري لتكرير البترول في مصر

يعد مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد أكبر استثمار لشركة قطر للبترول في دولة عربية، وأكبر استثمار لها في القارة الإفريقية والشرق الأوسط

تحرير:محمد صلاح ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تعتزم الشركة المصرية للتكرير إنتاج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، حيث تشمل هذه المنتجات 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V –. وتشمل المنتجات أيضا 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة. وأعلنت، أمس، شركة قطر للبترول، أن جميع وحدات مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في منطقة مسطرد بشمال القاهرة، وهو أكبر استثمار لها في دولة عربية أو إفريقية، تعمل الآن بنجاح.

ومن المتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بنهاية الربع الأول من العام القادم، وتمتلك شركة قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6% في الشركة المصرية للتكرير. ويهدف المشروع لإنتاج مشتقات بترولية بمواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات، ومنها

ومن المتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بنهاية الربع الأول من العام القادم، وتمتلك شركة قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6% في الشركة المصرية للتكرير.

ويهدف المشروع لإنتاج مشتقات بترولية بمواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات، ومنها السولار ووقود الطائرات المصرية، حيث من المرتقب أن تنتج مصفاة الشركة المصرية للتكرير مشتقات بترولية بمعالجة 4.7 مليون طن سنويا من الرواسب النفطية الثقيلة.



وأفادت شركة قطر للبترول أنه تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع وصول طاقتها الإنتاجية الكاملة بنهاية مارس المقبل.



ويساهم مشروع المصفاة في دعم خطط مصر لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد.



وشاركت قطر للبترول بهذا المشروع منذ عام 2012 وتم تنفيذه بتكلفة بلغت نحو 4.4 مليار دولار أمريكي لمعالجة وتكرير الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة.



وأعلنت، فى وقت سابق، شركة القلعة للاستشارات المالية عن اكتمال مشروع الشركة المصرية للتكرير بعد نجاحها فى بدء تشغيل وحدة التكسير الهيدروجينى، حيث نجحت في 2 يوليو الماضى فى تشغيل وحدة التفحيم، ليكتمل المشروع بنسبة 99.8% .



وأضافت الشركة أنها سلمت الهيئة المصرية العامة للبترول 300 ألف طن من المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات العالمية، حيث نجحت فى أبريل الماضى فى تشغيل وحدتين جديدتين فى مشروع شركة المصرية للتكرير، هما وحدة التنشيط المستمر للعامل المساعد ووحدة التقطير الفريغى، وذلك بعد شهر من نجاحها فى تشغيل وحدة إنتاج النافتا.



كما قامت الشركة أيضا بتوريد نحو مئة ألف طن من المنتجات البترولية منخفضة الكبريت من مواد الديزل والنافتا والبنزين عالى الأوكتين، طبقا للمواصفات الأوروبية للهيئة المصرية العامة للبترول منذ بدء تجارب التشغيل.



وفى 31 يوليو الماضى، أعلنت "القلعة" عن انخفاض نسبة مساهمتها فى الشركة المصرية للتكرير إلى 13.14% لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول مقارنةً بنحو 18.8% سابقا.



وقالت إن نسبة مساهمتها في المصرية للتكرير تبلغ حاليا 13.14% بصورة غير مباشرة، مشيرة إلى أن تقلص مساهمتها بالأخيرة يرجع إلى دخول الهيئة المصرية للبترول فى اكتتاب رأس المال الإضافي بمبلغ 192 مليون دولار.



وتابعت أن الهيئة العامة للبترول كان لها أيضا حق الاكتتاب المسبق بمبلغ 50 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن القلعة وشركاتها التابعة اكتتبت فى تلك الزيادة بقيمة 4.7 مليون دولار.



وقالت إن مشروع الشركة المصرية للتكرير بدأ بالإنتاج كما أعلن من قبل ويقوم حاليا بتوريد منتجاته البترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، كما يقوم ببيع الفحم البترولى الناتج عن التكرير إلى شركات الأسمنت الرائدة بالسوق.



ويساهم عدد من المؤسسات المالية الدولية بحصص مختلفة فى الشركة مثل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية، ومؤسسة الاستثمار الألمانية، وصندوق إنفراميد InfraMed، أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط.



ومن المقرر أن تقوم شركة القاهرة لتكرير البترول بتوفير كل مدخلات الإنتاج اللازمة لتشغيل المشروع بوصفه إحدى ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر.



بينما ستقوم الشركة المصرية للتكرير ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما، حيث يهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى.



وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات السابق، إنه تم الانتهاء من عمليات التشغيل التجريبي لكامل وحدات الشركة المصرية لتكرير البترول في مسطرد، والذي يعد أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار برنامج عمل وزارة البترول، لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة.



وأوضح يوسف فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن ذلك سوف يساهم في تعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة، كالسولار والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز، بما يسهم في تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج.



وأكد أن المشروع يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 1ر4 مليون طن سنويا، منها نحو 3ر2 مليون طن من السولار ذي المواصفات الأوروبية (euro 5) ونحو 700 ألف طن بنزين و600 ألف طن من وقود الطائرات و79 ألف طن بوتاجاز إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.



ويقام المشروع بالمشاركة بين الدولة ممثلة في هيئة البترول بنسبة 31% والقطاع الخاص ممثلا في الشركة المصرية للتكرير بنسبة 69%، ويقدر التمويل الأجنبي فيه بنسبة 87% من التكلفة، ويبلغ حجم استثماراته 4.3 مليار دولار.



وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تراجع فاتورة استيراد مصر الشهرية من المشتقات البترولية بشكل ملحوظ مع بدء تشغيل مشروع تكرير مسطرد بكامل طاقته الإنتاجية فى نهاية الربع الأول من العام المقبل، متوقعًا أن يتجاوز إنتاجه من المشتقات عالية الجودة 4 ملايين طن سنويا.



وأضاف أنه يصعب تحديد نسبة التراجع المرتقب فى فاتورة الاستيراد حاليا، لكنها ستضخ بعد تشغيل المشروع بكامل طاقته، علما أنه يبلغ متوسط تكلفة استيراد الوقود شهريا 600 مليون دولار.



ومن المرتقب أن ينتج المعمل 2.3 مليون طن من السولار ذى المواصفات الأوروبية، و700 ألف طن بنزين، و600 ألف طن من وقود الطائرات، و79 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.



ويوجد فى مصر 9 معامل تكرير هى «مسطرد، وطنطا، والإسكندرية، والعامرية، والسويس، والنصر، وأسيوط، وميدور، ومعمل الشركة المصرية للتكرير».



وتضم قائمة مشروعات التكرير الجارى تنفيذها حاليا بخلاف «مسطرد» مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين CCR بـ«شركة أسيوط لتكرير البترول» بتكلفة 427 مليون دولار، بطاقة 660 ألف طن سنويا، وتوسعات معمل ميدور بتكلفة استثمارية 2.3 مليار دولار، بهدف رفع طاقته من 4.6 إلى 7.6 مليون طن سنويا.



وتضم القائمة مشروع إنشاء مجمعا جديدا للتكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة «أسيوط الوطنية لتصنيع البترول» (أنوبك) بتكلفة استثمارية 1.9 مليار دولار، بطاقة 2.5 مليون طن مازوت سنويا، لإنتاج المشتقات الخفيفة، وإعادة تأهيل مجمع التفحيم وإنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU بشركة «السويس لتصنيع البترول»، باستثمارات 687 مليون دولار، وطاقة تغذية 200 ألف طن سنويا.



كما تضم وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة «السويس لتصنيع البترول» بتكلفة 80 مليون دولار، بطاقة تتجاوز 720 ألف طن مازوت سنويا، وأخيرًا مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت وإنتاج البنزين بالسويس «شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات» بتكلفة استثمارية 2.35 مليار دولار.