سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تفاصيل أكبر مشروع قطري لتكرير البترول في مصر

يعد مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد أكبر استثمار لشركة قطر للبترول في دولة عربية، وأكبر استثمار لها في القارة الإفريقية والشرق الأوسط
تحرير:محمد صلاح ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تكرير البترول
تكرير البترول
تعتزم الشركة المصرية للتكرير إنتاج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، حيث تشمل هذه المنتجات 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V –. وتشمل المنتجات أيضا 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة. وأعلنت، أمس، شركة قطر للبترول، أن جميع وحدات مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في منطقة مسطرد بشمال القاهرة، وهو أكبر استثمار لها في دولة عربية أو إفريقية، تعمل الآن بنجاح.
ومن المتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بنهاية الربع الأول من العام القادم، وتمتلك شركة قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6% في الشركة المصرية للتكرير. ويهدف المشروع لإنتاج مشتقات بترولية بمواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات، ومنها
اقرأ المزيد
اقتصاد (2)

بعد تراجع التضخم.. عائد السندات يواصل جذب المستثمرين

أكد تقرير صادر عن مؤشر «بلومبرج- باركليز»، أن مصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الواعدة في العالم في ما يتعلق بسعر العائد الحقيقي على سنداتها، حيث تصدرت مصر المؤشر للعوائد المعدلة باحتساب التضخم بسعر عائد حقيقي يبلغ 9.42%. وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم، فإن معدلات العوائد الحقيقية على السندات تواصل جذب المستثمرين إلى مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بورصة (2)

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع الجاري، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 330 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.03 مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 14769.95 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 551.43 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462.21 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 660 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
أيمن سليمان

الصندوق السيادي يخطط للحصول على حصة من محطات سيمينز

يخطط صندوق مصر السيادي للاستحواذ على حصة تقدر بنحو 30% في محطات الطاقة التي بنتها شركة «سيمينز»، بينما سيمتلك مستثمرون أجانب البقية، وهو ما يعد جزءا من مبادرة الصندوق لتعزيز المشاركة الأجنبية في أسرع اقتصاد نموا في الشرق الأوسط. وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، إن الاستحواذ سوف يكون جزءا من مبادرة الصندوق لتطوير القطاع، مضيفا أنه سوف يتم اختيار مستثمر أجنبي في ما بعد لحمل الحصة المتبقية. وتعد مبادرة الصندوق هي الأحدث في الخطة التي تتضمن ثلاث محطات مملوكة للدولة، تكلف إنشاؤها نحو 6 مليارات يورو.
اقرأ المزيد من الأخبار
هشام-توفيق (2)

مستثمرون: «جسور» بوابة جديدة للتصدير للسوق الإفريقية

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور" والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية. ويهدف مشروع جسور إلى فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الحالى.
بنك مصر

بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وإفريقيا

فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك محلي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن مبادرة الحزام والطريق لعام 2019 من مجلة آسيا موني العالمية (يوروموني)، وذلك للعام الثاني على التوالي. وحصل البنك على عدة جوائز من نفس المؤسسة، وتم منح بنك مصر الجائزة لكونه من أفضل البنوك التي تبذل قصارى جهدها لتعزيز وإدراك إمكانات مبادرة الحزام والطريق من خلال المعاملات الداعمة للتجارة الصينية، وتمويل المشروعات والقروض، ومعاملات سوق رأس المال، والشراكات القائمة مع الجانب الصيني، وقدرات البنك على خدمة التجارة والاستثمارات ذات الصلة بالمبادرة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..
بوتين (1)

بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]