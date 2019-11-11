زيادة الدعم النقدي.. أهم أهداف الموازنة الجديدة 2021

أصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020- 2021، وتستهدف الموازنة الجديدة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل 2020-2021، وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والذي أصدرته وزارة المالية اليوم، الإثنين، للعام الخامس على التوالي، فإن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. كما تستهدف الحكومة أيضا في الموازنة الجديدة 2021، استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وجاءت أهم أهداف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020-2021 وفقا لما يلي: التوسع في برامج الدعم النقدي تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة، زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل كلا من "تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات،

وجاءت أهم أهداف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020-2021 وفقا لما يلي:

التوسع في برامج الدعم النقدي

تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة، زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل كلا من "تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل".

والدعم النقدي هو عبارة عن برامج يتم تقديم من خلالها دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي بدأته الحكومة منذ نحو 3 سنوات، نحو 2.2 مليون أسرة تضم أكثر من 9 ملايين فرد ووصل عدد المستفيدات من السيدات إلى 86% من إجمالي المستفيدين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.

ويصل عدد المستفيدين من برنامج «تكافل» إلى نحو 1.677 مليون أسرة، بينما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج «كرامة» نحو 266.9 ألف أسرة، بإجمالي 9.4 مليون شخص.

ويبلغ إجمالي الدعم المقدم نحو 31 مليار جنيه منذ مارس 2015، وحتى يونيو الماضي.

وبحسب البيانات، فإن أكثر من 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة، والتي تعد أقل فقرا.

تطوير المنظومة الضريبية

تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة 2021، استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإرادية وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب بكل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، بالإضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج، وفقًا للمعايير الدولية، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018- 2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الحالية للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه.

وقال الدكتور ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن الحكومة نجحت في زيادة حصيلة الضرائب بسبب القضاء على النظام التقليدي في تقديم الإقرار، والاتجاه إلى الإقرارات الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا النظام الجديد أسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، فضلا عن مساهمته في محاربة التهرب الضريبي.

إصلاح المنظومة الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الجمركية سوف تشهد خلال العام المالي المقبل 2020-2021 عددًا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركي وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وأوضح معيط أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تجرى مناقشته فى مجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركي الموحد «SAD»، والنافذة الواحدة سوف تسهم جميعًا في تحديث وحوكمة المنظومة الجمركية ووضعها تدريجيا في مصاف الدول المتقدمة.

إجراء إصلاحات هيكلية عميقة

كشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة 2020-2021، عن استهداف الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات؛ بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وأكد وزير المالية أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.

وترى الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر ستكون بين أكبر 10 دول جاذبة للاستثمار عالميا، وتأتي في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن ذلك من شأنه خلق فرص العمل، وزيادة حركة الإنتاج.

وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية الدولية توضح أن مصر ستكون واحدة من أبرز الدول التي ستقود نمو الاقتصاد العالمي.

بينما رأى الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن هناك مجموعة من القطاعات تستطيع الحكومة الاعتماد عليها لزيادة حجم الاستثمارات، منها -على سبيل المثال- قطاعا الزراعة والصناعات التحويلية.

وأكد عبد الله ضرورة قيام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال عدة إجراءات، على رأسها تشغيل المصانع والشركات المتوقفة وخفض أسعار الفائدة على القروض.

التحول إلى الأنشطة الإنتاجية

تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020-2021، إجراء مجموعة من الإصلاحات التي تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

وكشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة لعام 2021، عن توسع الدولة في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى؛ مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.

السيطرة على ارتفاع الأسعار

تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020-2021، السيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي.

وشهدت أسعار السلع تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسب تتراوح ما بين 10 و15% بسبب توافر المعروض منها في الأسواق.

وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019.

كما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تسببت في ارتفاع التضخم خلال الأشهر الماضية، انخفاضا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.