جريمة

تنبيه على المدن الجامعية بعد مصرع طالبة طب بيطري

تحرير:سماح عوض الله ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان طالبة الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، "لمياء" 20 سنة، التي لقيت مصرعها عقب اختلال توازنها وسقطت من نافذة حجرتها بالطابق السادس بالمدينة الجامعية للبنات بالجيزة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطالبة لقيت مصرعها قدرًا، حيث سقطت من الشرفة خلال محاولتها نشر الملابس على حبال معلقة فى شباك الحجرة "الشيش"، وذلك وفقا لما رصدته المعاينة، علاوة على إفادة شهود عيان، وطالبت النيابة القائمين على المدن الجامعية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية طالبات المدينة الجامعية من تكرار مثل هذا الحادث.
عثرت النيابة خلال المعاينة على ملابس مغسولة "مبللة"، وآثار مياه على مكتب للمذاكرة داخل غرفة الفتاة أسفل الشرفة، حيث تبين بدخول الغرفة رقم 19 بالطابق السادس التي كانت تقيم فيها الفقيدة، أنها غسلت ملابسها، وأخلت مكتب المذاكرة أسفل النافذة، ووضعت عليه صحن الملابس المغسولة، وصعدت أعلى المكتب لنشر الملابس،
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الإعدام والحبس 3 سنوات لقاتلي الطفلة سندس بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بإعدام المتهم «ع. ر. س»، سائق توكتوك، لاتهامه بقتل الطفلة «سندس . أ . م»، بعد سرقتها، وإلقائها من الطابق السادس، بعد تصديق فضيلة مفتي الديار المصرية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والسجن 3 سنوات لشقيقته المدعوة «ع. ر. س»، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019، جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة «ن. م. ال»، عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
جثة-فتاة

سر الغرفة (19).. المشهد الأخير لضحية مدينة الطالبات

بعد يوم طويل قضته "لمياء" داخل قاعات المحاضرات بكلية الطب البيطري القريبة من ميدان الجيزة، انطلقت الطالبة بالفرقة الثالثة إلى محل إقامتها حيث مدينة الطالبات الجامعية الخاصة بالمغتربات، وخلدت إلى النوم لأخذ قسط من الراحة حيث تنتظرها مهمة شاقة في المساء، إذ ستتولى عملية غسل ملابسها ونشرها على 3 حبال مربوطة بضلفتي نافذة غرفتها رقم (19) الواقعة في الطابق السادس، لكنها لم تدرِ أنها لن تنفذ مهمتها الأسبوعية على أكمل وجه، إذ لقيت مصرعها لدى اختلال توازنها وسقوطها من الشرفة.
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مصرع عامل وإصابة 14 أخرين في انقلاب سيارة

لقي عامل مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم الإثنين، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق فرعي بين مركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بملوي، وتحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي بالقرب من شركة السكر جنوب مركز أبو قرقاص، وعلى بعد 10 كيلومترات من مركز ملوي.
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شاهد شقيقه في أحضان زوجته فهشم رأسه ودفنه في المنزل

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، يرصد لقاءً جنسيا بين رجل وسيدة، تداوله العشرات من أهالي قرية "بهرمس" بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حتى شاهده نقّاش ثلاثيني ليتلقى صاعقة أفقدته القدرة على النطق لثوانٍ، فالمرأة هي زوجته، ترتمي في أحضان شقيقه الذي يكبره بنحو 11 سنة، جن جنونه، وأسرع إلى غرفة شقيقه الذي يقيم معه في نفس العقار أملا في أن يكون الأمر محض كذبة أو تركيبا بواسطة برامج الحاسب الآلي، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما انتهت بقتله مهشم الرأس.
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النيابة تُعاين مصنع قليوب وتستمع لأقوال العاملين

بدأت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق بمصنع للدراجات البخارية بمنطقة "كفر أبوجمعة " بمركز بقليوب، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من مديري المصنع، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث، إذ طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في الصين. وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.
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بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
الحماية-المدنية (2)

السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر

أفادت وزارة الآثار بسيطرة هيئة الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثاني من خان الزراكشة الأثري بشارع الأزهر، إذ قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وذلك فور علمه بنشوب الحريق، مؤكدًا أن الحريق محدود جدا، حيث أن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب أية أضرار فيه.
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