تنبيه على المدن الجامعية بعد مصرع طالبة طب بيطري

تحرير:سماح عوض الله ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

جثة- أرشيفية

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان طالبة الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، "لمياء" 20 سنة، التي لقيت مصرعها عقب اختلال توازنها وسقطت من نافذة حجرتها بالطابق السادس بالمدينة الجامعية للبنات بالجيزة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطالبة لقيت مصرعها قدرًا، حيث سقطت من الشرفة خلال محاولتها نشر الملابس على حبال معلقة فى شباك الحجرة "الشيش"، وذلك وفقا لما رصدته المعاينة، علاوة على إفادة شهود عيان، وطالبت النيابة القائمين على المدن الجامعية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية طالبات المدينة الجامعية من تكرار مثل هذا الحادث.

عثرت النيابة خلال المعاينة على ملابس مغسولة "مبللة"، وآثار مياه على مكتب للمذاكرة داخل غرفة الفتاة أسفل الشرفة، حيث تبين بدخول الغرفة رقم 19 بالطابق السادس التي كانت تقيم فيها الفقيدة، أنها غسلت ملابسها، وأخلت مكتب المذاكرة أسفل النافذة، ووضعت عليه صحن الملابس المغسولة، وصعدت أعلى المكتب لنشر الملابس،

عثرت النيابة خلال المعاينة على ملابس مغسولة "مبللة"، وآثار مياه على مكتب للمذاكرة داخل غرفة الفتاة أسفل الشرفة، حيث تبين بدخول الغرفة رقم 19 بالطابق السادس التي كانت تقيم فيها الفقيدة، أنها غسلت ملابسها، وأخلت مكتب المذاكرة أسفل النافذة، ووضعت عليه صحن الملابس المغسولة، وصعدت أعلى المكتب لنشر الملابس، وتبين أن المكتب معدني وبقواعد منحنية، ما يرجح سهولة تحركه على الأرضيات الناعمة "السيراميك"، كما تبين أن ضلفتي الشباك غير مثبتتين وهو أيضًا ما يرجح اختلال حبال الغسيل المعلقة فيه واختلال توازن الفقيدة وسقوطها من الشرفة.



ولاحظت معاينة النيابة أيضًا أن معظم شرفات المدينة الجامعية بها حبال بين ضلفتي الشبابيك "الشيش"، ومعظم المقيمات بالمدينة ينشرن ملابسهن بتلك الطريقة، حيث لا يوجد مكان مخصص لنشر الملابس بخلاف ذلك.







