مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

تحرير:كريم أحمد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

مدرب زامبيا - بيتسون تشامبيشي

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".

وأضاف مدرب زامبيا: "مباراة نيجيريا كبيرة بالنسبة لنا وهي مباراة ليست سهلة وسنخوض المباراة بجدية لكننا سنلعب للفوز؛ للحفاظ على حظوظنا في التأهل، وخسارة نيجيريا في مباراتها الأولى زادت من صعوبة مباراة غد، لكننا يجب أن نكون جاهزين للانتصار، خاصة أنها فرصة عظيمة لنا". وأردف بيتسون تشامبيشي: "مباراة نيجيريا

وأضاف مدرب زامبيا: "مباراة نيجيريا كبيرة بالنسبة لنا وهي مباراة ليست سهلة وسنخوض المباراة بجدية لكننا سنلعب للفوز؛ للحفاظ على حظوظنا في التأهل، وخسارة نيجيريا في مباراتها الأولى زادت من صعوبة مباراة غد، لكننا يجب أن نكون جاهزين للانتصار، خاصة أنها فرصة عظيمة لنا".



وأردف بيتسون تشامبيشي: "مباراة نيجيريا ستكون هجومية وماتعة بالنسبة لنا ولهم، خاصة بعد عدم قدرتنا على الانتصار فى المباراة الأولى، ومجموعتنا صعبة للغاية فجميع الفرق بها تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الذين لديهم المهارة".



من جانبه قال بروسبر تشيلويا، لاعب منتخب زامبيا: "مباراة غد مهمة بالنسبة لنا ونحن جاهزون لهذه المباراة وسنلعب لتحقيق الفوز، وأثق أننا قادرون على تحقيق الانتصار وسنلعب من أجل ذلك غدا، خاصة أنها مباراة أمام أحد أفضل المنتخبات في القارة".

