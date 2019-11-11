رياضة

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

تحرير:كريم أحمد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مدرب زامبيا - بيتسون تشامبيشي
مدرب زامبيا - بيتسون تشامبيشي
شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
وأضاف مدرب زامبيا: "مباراة نيجيريا كبيرة بالنسبة لنا وهي مباراة ليست سهلة وسنخوض المباراة بجدية لكننا سنلعب للفوز؛ للحفاظ على حظوظنا في التأهل، وخسارة نيجيريا في مباراتها الأولى زادت من صعوبة مباراة غد، لكننا يجب أن نكون جاهزين للانتصار، خاصة أنها فرصة عظيمة لنا". وأردف بيتسون تشامبيشي: "مباراة نيجيريا
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غانا بالقوة الضاربة في مواجهة مصر بأمم إفريقيا

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بالأرقام.. رحلة في مسيرة الراحل علاء علي

توفى علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين. علاء علي ولد في يناير 1988، ويبلغ طوله 1.81 سم، وكان صاحب قدم يسرى رائعة، وكان يجيد اللعب على طرفي الملعب سواء الجناح الأيمن أو الأيسر، كما كان يجيد اللعب في مركز (10) صانع ألعاب. بدأ علاء علي مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل أروقة نادي الزمالك، وفي يناير 2009 تم تصعيده من فريق تحت 23 عامًا في القلعة البيضاء إلى الفريق الأول.
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مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

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مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

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تعرف على أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ولم تعلن اللجنة أسعار تذاكر نهائي البطولة. وحددت اللجنة لمباراتي الجمعة المقبلة، مصر مع مالي والكاميرون مع غانا، تذكرة قيمتها 350 جنيها مصريا (22 دولارا أمريكيا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولارا) والدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها (5 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
عزاء والدة الكابتن علاء عبد الصادق‎ (14)

نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية، على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي السبق ومدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء سابقًا، والذي أقيم عقب صلاة العشاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وشهد العزاء تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والعامري فاروق نائب الرئيس، وطارق قنديل عضو المجلس، ومصطفى عبده نجم القلعة الحمراء الأسبق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وأحمد شوبير وعبد المنعم شطة، وخالد بيبو وياسر ريان والعديد من نجوم القلعة الحمراء.
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