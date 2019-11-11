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وزير الاتصالات ينوب السيسي بمنتدى السلام في باريس

تحرير:أحمد البرماوي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ والتي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر تحت رعاية الرئيس الفرنسي بهدف تشجيع التعاون الدولي والأنشطة الجماعية من أجل عالم يعمه السلام، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.
وتشهد فعاليات المنتدى هذا العام إطلاق مشروعات تقدم حلولا ومبادرات واقعية لموضوعات الحوكمة المختلفة، كما سيتم مناقشة عدد من الموضوعات ومنها: تطبيق القانون الدولي الإنساني، وحوكمة الفضاء، والقطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، واشكاليات الأمن الالكتروني، وحوكمة التجارة الدولية،
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البنك-المركزى-المصرى

«المركزي» يعلن ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي

قال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 2.7% في أكتوبر 2019، مقابل 2.6% في سبتمبر من نفس العام، وأوضح «المركزي» أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.1% في أكتوبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 2.3% في سبتمبر، ومعدلاً موجباً بلغ 1.0% في ذات أكتوبر من العام السابق.
وزير-الماليه

المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6.4% خلال 2020- 2021

أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، حيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
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وزير الاتصالات: الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية تحت عنوان "مستقبل تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية في إفريقيا"، الذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تكنولوجيات تطوير الألعاب وتطبيقات الموبايل، ودعم تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
عمرو طلعت

البرلمان يستأنف جلساته الأحد.. ويستضيف وزير الاتصالات الثلاثاء

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، لمدة 3 أيام متتالية، إذ يأخذ الرأي النهائى فى عدد من مشروعات القوانين ويناقش مشروعات واتفاقيات أخرى تمهيدا لإقرارها، كما يستعرض طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة لتحديد موعد للمناقشة. ويستضيف المجلس، الثلاثاء المقبل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى الحكومة، منها سوء خدمات الهاتف الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت ودور الوزارة فى مواجهة الحرب الإلكترونية والشائعات على مواقع التواصل، وخطتها لتطوير قطاع البرمجيات.
الرئيس-السيسى

السيسي يدعو بوتين وزعماء أفريقيا لمنتدى أسوان للسلام

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى "روسيا - إفريقيا"، اليوم الخميس، في مدينة سوتشي الروسية، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء وزعماء الدول الإفريقية للمشاركة في أعمال النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، كما دعاهم إلى الإسهام في مناقشات منتدى أسوان بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية. من جانبه أيد بوتين، إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية، المقرر عقده في ديسمبر في مصر.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة خدمات الحكومة

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة ميكنة الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية ستصل 8 مليارات جنيه. أضاف طلعت، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تنفيذ الميكنة سيحتاج إلى توصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 33 ألف مبنى على مستوى المحافظات. أشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات الحكومية التي يقوم بها المواطن في حياته، و المساهمة في بناء الإنسان المصري وتحفيز قدرتخ على المنافسة في سوق العمل.
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