الإسكندرية: مبادرة لتعويض الطلاب المرضى عن الدروس

تحرير:محمد مجلي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

أطلق فريق عمل "المعلمون أولا"، بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة عزة عبد العليم منسق المحافظة مبادرة، تحت عنوان "معًا من أجل صحتك وتعليمك"، حيث يقوم منسقو الفريق بالتطوع لتعويض الطلاب المقيمين بمستشفى الطلبة بسبورتنج، لمدة 10 أيام فأكثر عن الدروس التى تخلفوا عنها بغير إرادتهم ومساعدتهم في تحصيلها، بالإضافة إلى متابعة الحالات التي قد تتعرض للخروج من المستشفى لتلقي العلاج أو للغسيل الكلوي. قام يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، اليوم الإثنين، بزيارة لمستشفى الطلبة.

وذلك بحضور الدكتور أيمن كامل مدير المستشفى وذلك لمتابعة المبادرة، وأشاد الديب بفكرة المبادرة وجهود فريق العمل بالكامل متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والمرضى.وشهدت الزيارة تكريم الدكتور أيمن كامل مدير المستشفى، وهيئة التمريض وبعض العاملين، وأشار الديب إلى استمرار قوافل المتابعة في رصد واقع مدارس المحافظة