نائبة تطالب بتغليظ عقوبة المعاهد العلمية الوهمية

تحرير:محمد محمود ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قالت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، إن سوق الكيانات العلمية الوهمية ينشط في مصر، وسط غياب رقابة وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، وضحايا هذه الكيانات بالآلاف وتمارس عملها وتستقطب المزيد من الضحايا، والنتجية في النهاية خلق جيل غير واعٍ وغير قادر على الفهم أو مواكبة سوق العمل، وللأسف لا يعرف الطالب أن الكيان الذى درس به غير مرخص إلا بعد دفع المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره، وهنا لا بد من وجود رقابة مشددة على تلك الكيانات الوهمية، مضيفة أن بعض هذه المعاهد تتعهد بتوفير فرص عمل للشباب بعد انتهاء سنوات الدراسة.

وذكرت الشبراوي، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه المعروف عن سوق العمل فى مصر هو معاناته من حالة ركود نتيجة ظروف اقتصادية الجميع يعلم بها، لافتة إلى أن قطاع التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي يمتلك حق الضبطية القضائية، وينبغي عليه تفعيلها بدلا من البيانات التحذيرية التي تطلقها الوزارة سنويا بشأن هذه