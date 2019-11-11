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نائبة تطالب بتغليظ عقوبة المعاهد العلمية الوهمية

تحرير:محمد محمود ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قالت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، إن سوق الكيانات العلمية الوهمية ينشط في مصر، وسط غياب رقابة وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، وضحايا هذه الكيانات بالآلاف وتمارس عملها وتستقطب المزيد من الضحايا، والنتجية في النهاية خلق جيل غير واعٍ وغير قادر على الفهم أو مواكبة سوق العمل، وللأسف لا يعرف الطالب أن الكيان الذى درس به غير مرخص إلا بعد دفع المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره، وهنا لا بد من وجود رقابة مشددة على تلك الكيانات الوهمية، مضيفة أن بعض هذه المعاهد تتعهد بتوفير فرص عمل للشباب بعد انتهاء سنوات الدراسة.
وذكرت الشبراوي، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه المعروف عن سوق العمل فى مصر هو معاناته من حالة ركود نتيجة ظروف اقتصادية الجميع يعلم بها، لافتة إلى أن قطاع التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي يمتلك حق الضبطية القضائية، وينبغي عليه تفعيلها بدلا من البيانات التحذيرية التي تطلقها الوزارة سنويا بشأن هذه
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
الرئيس-السيسى

السيسي: التنمية وتغيير الواقع أفضل سبيل لمكافحة التطرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المسئول الصيني البارز إلى مصر، مشيرا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.
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السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وضبط الأسواق.
ضبط-ادوية-مخدرة (1)

ضبط 21 ألف قرص أدوية مخدرة ومهربة في الشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
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جامعة-القاهرة

الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019 - 2020.
تظاهرات العراق

مجلس النواب: التدخلات الأجنبية في شئون العراق مرفوضة

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير مفوض مدير شئون المشرق العربى، لمناقشة آخر تطورات الوضع في العراق. وناشدت اللجنة، الشعب العراقي قطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمع كما رفضت اللجنة كافة التدخلات الأجنبية أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة. وثمنت اللجنة، دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعم لاستقرار العراق وسلامته.
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الوزير للنواب: مستمرون في دعم السكة الحديد والمترو

جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل فى البرلمان وبعد استكمال تحسين الخدمة، قائلا: "سنسألكم هل نزيد سعر التذكرة أم لا من أجل تغطية 50% على الأقل من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".
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طلب إحاطة للصحة بشأن التفتيش على المنشآت الخاصة

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، متابعة أن هناك 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر وينص القانون على الإدارة أن تقوم بالتفتيش الدوري عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم.
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