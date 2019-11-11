جريمة

مصرع عامل وإصابة 14 أخرين في انقلاب سيارة

تحرير:محمد الزهراوي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
حادث سيارة - صورة أرشيفية
حادث سيارة - صورة أرشيفية
لقي عامل مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم الإثنين، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق فرعي بين مركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بملوي، وتحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي بالقرب من شركة السكر جنوب مركز أبو قرقاص، وعلى بعد 10 كيلومترات من مركز ملوي.
انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عامر حسن، 18 عاما، عامل، و إصابة كل من: دياب عبد الحكيم حسان، 38 عاما، عبد الرحمن عبد العال، 35 عاما، ناصر محمد عثمان، 37 عاما، محمد عبد المنعم محمود، 44 عاما، زغلول عيد أمين، 59 عاما، فضل موسى سعد، 40 عاما، مجدي جاد الله موسى، 23 عاما،
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الإعدام والحبس 3 سنوات لقاتلي الطفلة سندس بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بإعدام المتهم «ع. ر. س»، سائق توكتوك، لاتهامه بقتل الطفلة «سندس . أ . م»، بعد سرقتها، وإلقائها من الطابق السادس، بعد تصديق فضيلة مفتي الديار المصرية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والسجن 3 سنوات لشقيقته المدعوة «ع. ر. س»، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019، جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة «ن. م. ال»، عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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سر الغرفة (19).. المشهد الأخير لضحية مدينة الطالبات

بعد يوم طويل قضته "لمياء" داخل قاعات المحاضرات بكلية الطب البيطري القريبة من ميدان الجيزة، انطلقت الطالبة بالفرقة الثالثة إلى محل إقامتها حيث مدينة الطالبات الجامعية الخاصة بالمغتربات، وخلدت إلى النوم لأخذ قسط من الراحة حيث تنتظرها مهمة شاقة في المساء، إذ ستتولى عملية غسل ملابسها ونشرها على 3 حبال مربوطة بضلفتي نافذة غرفتها رقم (19) الواقعة في الطابق السادس، لكنها لم تدرِ أنها لن تنفذ مهمتها الأسبوعية على أكمل وجه، إذ لقيت مصرعها لدى اختلال توازنها وسقوطها من الشرفة.
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تنبيه على المدن الجامعية بعد مصرع طالبة طب بيطري

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان طالبة الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، "لمياء" 20 سنة، التي لقيت مصرعها عقب اختلال توازنها وسقطت من نافذة حجرتها بالطابق السادس بالمدينة الجامعية للبنات بالجيزة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطالبة لقيت مصرعها قدرًا، حيث سقطت من الشرفة خلال محاولتها نشر الملابس على حبال معلقة فى شباك الحجرة "الشيش"، وذلك وفقا لما رصدته المعاينة، علاوة على إفادة شهود عيان، وطالبت النيابة القائمين على المدن الجامعية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية طالبات المدينة الجامعية من تكرار مثل هذا الحادث.
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شاهد شقيقه في أحضان زوجته فهشم رأسه ودفنه في المنزل

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، يرصد لقاءً جنسيا بين رجل وسيدة، تداوله العشرات من أهالي قرية "بهرمس" بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حتى شاهده نقّاش ثلاثيني ليتلقى صاعقة أفقدته القدرة على النطق لثوانٍ، فالمرأة هي زوجته، ترتمي في أحضان شقيقه الذي يكبره بنحو 11 سنة، جن جنونه، وأسرع إلى غرفة شقيقه الذي يقيم معه في نفس العقار أملا في أن يكون الأمر محض كذبة أو تركيبا بواسطة برامج الحاسب الآلي، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما انتهت بقتله مهشم الرأس.
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انتحار طالبة بالمنيا: شقيقها منعها من الذهاب للكلية

انتحرت طالبة مقيمة في مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، بتناول كوب مياه بداخله قرص غلة سام، وكشفت تحريات المباحث الجنائية الأولية عن وجود خلافات مع شقيقها الطالب الجامعي الذي حاول منعها من الذهاب لكليتها. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوصول "أمنية. ع"، 17 عاما، طالبة بكلية حقوق بجامعة المنيا، مقيمة بمركز دير مواس، إلى المستشفى العام، مصابه بإدعاء تناول قرص غلة سام وفي أثناء إسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة.
انقلاب-سيارة-شرطة

بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
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اتفقوا مع المدير.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 أشخاص، بحوزتهم قطعة أثرية، أثناء تنقيبهم عن آثار، داخل مجمع مدارس خاصة مشتركة، بجوار مسجد الفولي، وتبين أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع المدير والخفير، إذ تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مدارس خاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي"، بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.
طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
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