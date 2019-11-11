مصرع عامل وإصابة 14 أخرين في انقلاب سيارة

تحرير:محمد الزهراوي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

حادث سيارة - صورة أرشيفية

لقي عامل مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم الإثنين، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق فرعي بين مركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بملوي، وتحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي بالقرب من شركة السكر جنوب مركز أبو قرقاص، وعلى بعد 10 كيلومترات من مركز ملوي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عامر حسن، 18 عاما، عامل، و إصابة كل من: دياب عبد الحكيم حسان، 38 عاما، عبد الرحمن عبد العال، 35 عاما، ناصر محمد عثمان، 37 عاما، محمد عبد المنعم محمود، 44 عاما، زغلول عيد أمين، 59 عاما، فضل موسى سعد، 40 عاما، مجدي جاد الله موسى، 23 عاما،