ألكسندر لاكازيت يدافع عن أوناي إيمري

تحرير:كريم مليم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

ألكسندر لاكازيت - أوناي إيمري

دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا فى تغيير وضع فريقه بعد عطلة المباريات الدولية. وازداد الضغط على إيمري بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي (0-2) في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.

وانتقد لاكازيت موقف جمهور المدفعجية من المدرب الإسباني الذي لم يحظَ بالتقدير الكافي الموسم الماضي، حين قدم الفريق سلسلة نتائج مميزة، موضحا: "الموسم الماضي حين خضنا 20 مباراة دون هزيمة لم يقل أحد أي شيء بخصوص المدرب". وواصل لاكازيت: "نفتقر إلى الثقة ونحن فى أمس الحاجة (الآن) لعطلة المباريات الدولية"،

وانتقد لاكازيت موقف جمهور المدفعجية من المدرب الإسباني الذي لم يحظَ بالتقدير الكافي الموسم الماضي، حين قدم الفريق سلسلة نتائج مميزة، موضحا: "الموسم الماضي حين خضنا 20 مباراة دون هزيمة لم يقل أحد أي شيء بخصوص المدرب".



وواصل لاكازيت: "نفتقر إلى الثقة ونحن فى أمس الحاجة (الآن) لعطلة المباريات الدولية"، إذ سيتوقف الدوري الممتاز حتى 23 من الشهر الحالي حين يعاود "المدفعجية" نشاطهم بمواجهة ساوثهامبتون في "استاد الإمارات".



وأتم مهاجم أرسنال: "أتمنى أن نعود بطريقة جيدة، نريد أن نكون بين الأربعة الأوائل بالطبع، نحن الآن على بُعد تسع نقاط من تشيلسي (الثالث) وليستر (الثاني)، وستكون الأمور صعبة لكن كل شيء ممكن في كرة القدم".

