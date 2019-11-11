الصندوق السيادي يخطط للحصول على حصة من محطات سيمينز

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

أيمن سليمان مدير الصندوق السيادي

يخطط صندوق مصر السيادي للاستحواذ على حصة تقدر بنحو 30% في محطات الطاقة التي بنتها شركة «سيمينز»، بينما سيمتلك مستثمرون أجانب البقية، وهو ما يعد جزءا من مبادرة الصندوق لتعزيز المشاركة الأجنبية في أسرع اقتصاد نموا في الشرق الأوسط. وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، إن الاستحواذ سوف يكون جزءا من مبادرة الصندوق لتطوير القطاع، مضيفا أنه سوف يتم اختيار مستثمر أجنبي في ما بعد لحمل الحصة المتبقية. وتعد مبادرة الصندوق هي الأحدث في الخطة التي تتضمن ثلاث محطات مملوكة للدولة، تكلف إنشاؤها نحو 6 مليارات يورو.

وكشف سليمان عن أن هناك 6 مستثمرين أجانب أعربوا عن اهتمامهم، وأنه سوف يتم ترتيب المفاوضات من قبل مستشار مالي سوف يتم اختياره الأسبوع المقبل، متوقعا أن يستكمل الاتفاق في 2020. وقال مدير الصندوق إنه بعد اختيار مستثمر، سوف يؤسس الصندوق مشروعا مشتركا معه لحمل الاستثمار، ثم سيلي ذلك اتفاق شراء طاقة سوف يسمح