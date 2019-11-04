شروط الصحافة الجيدة في العصر الرقمي بمنتدى إعلام مصر

دينا الدمرداش: التحقق من المعلومات هو الأساس في عمل الصحفي ولا يمكن إغفاله إذا أرادت المؤسسة الصحفية الاحتفاظ بثقة جمهورها..والتواصل مع آراء الجمهور في المحتوى يعزز الثقة

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

منتدى إعلام مصر

?ما هي الصحافة الجيدة؟ هل يسهم الاستماع للجمهور في تحسن المحتوى الإعلامي؟ وكيف تتعامل المؤسسات الصحفية الكبرى مع تعليقات وشكاوى جمهورها؟ كانت هذه محاور ورشة عمل للصحفيين قدمتها دينا دمرداش كبير منتجين في مؤسسة "بي بي سي" العالمية. اليوم الإثنين، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى إعلام مصر في دورته الثانية، وحملت عنوان "المراجعة والصحافة الجيدة: كيف تتحسن الصحافة بفضل الاستماع للجمهور والزملاء في العصر الرقمي". وقالت الدمرداش، إن معايير الصحافة الجيدة ليست خفية وتشمل الدقة والشفافية والحيادية والقرب من القضايا التي تمس الجمهور.

وأضافت أنه في عصر الإعلام الرقمي صار التواصل مع آراء الجمهور في المحتوى عاملاً مهماً ويعزز ثقة الناس في الوسيلة الإعلامية، مؤكدة أن التحقق من المعلومات هو الأساس في عمل الصحفي أو الإعلامي وهو أمر لا يمكن إغفاله إذا أرادت المؤسسة الصحفية الاحتفاظ بثقة جمهورها.وتناولت الورشة بعض الأدوات التي يستعين بها