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بعد تراجع التضخم.. عائد السندات يواصل جذب المستثمرين

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه في مصر ليصل إلى أدنى مستوى مسجلا نحو 2.4% خلال شهر أكتوبر، وأكدت وكالة بلومبرج أن انخفاض التضخم يدعم جذب المستثمرين في أدوات الدين الحكومية
تحرير:رنا عبد الصادق ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
السندات المصرية
السندات المصرية
أكد تقرير صادر عن مؤشر «بلومبرج- باركليز»، أن مصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الواعدة في العالم في ما يتعلق بسعر العائد الحقيقي على سنداتها، حيث تصدرت مصر المؤشر للعوائد المعدلة باحتساب التضخم بسعر عائد حقيقي يبلغ 9.42%. وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم، فإن معدلات العوائد الحقيقية على السندات تواصل جذب المستثمرين إلى مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المعدل الحقيقي للسندات المصرية أعلى من التركية أكدت وكالة بلومبرج أن معدل العائد الحقيقي على السندات المصرية أعلى من نظيره على السندات التركية، التي يأتي ترتيبها الثاني على القائمة بمعدل عائد قدره 5.14%، ثم تليها جنوب إفريقيا بمعدل عائد 4.84% على السندات. وأضاف التقرير أن عائد السندات في مصر منذ بداية
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بورصة (2)

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع الجاري، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 330 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.03 مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 14769.95 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 551.43 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462.21 نقطة.
مصفاة-لتكرير-البترول-في-أمريكا

تفاصيل أكبر مشروع قطري لتكرير البترول في مصر

تعتزم الشركة المصرية للتكرير إنتاج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، حيث تشمل هذه المنتجات 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V –. وتشمل المنتجات أيضا 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة. وأعلنت، أمس، شركة قطر للبترول، أن جميع وحدات مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في منطقة مسطرد بشمال القاهرة، وهو أكبر استثمار لها في دولة عربية أو إفريقية، تعمل الآن بنجاح.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 660 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
أيمن سليمان

الصندوق السيادي يخطط للحصول على حصة من محطات سيمينز

يخطط صندوق مصر السيادي للاستحواذ على حصة تقدر بنحو 30% في محطات الطاقة التي بنتها شركة «سيمينز»، بينما سيمتلك مستثمرون أجانب البقية، وهو ما يعد جزءا من مبادرة الصندوق لتعزيز المشاركة الأجنبية في أسرع اقتصاد نموا في الشرق الأوسط. وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، إن الاستحواذ سوف يكون جزءا من مبادرة الصندوق لتطوير القطاع، مضيفا أنه سوف يتم اختيار مستثمر أجنبي في ما بعد لحمل الحصة المتبقية. وتعد مبادرة الصندوق هي الأحدث في الخطة التي تتضمن ثلاث محطات مملوكة للدولة، تكلف إنشاؤها نحو 6 مليارات يورو.
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سلع-استهلاكية

بعد صعود الجنيه.. توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 3%

توقع بنك استثمار «رينيسانس كابيتال»، حدوث تراجع في معدل التضخم ليصل إلى مستوى نحو 3% خلال شهر أكتوبر الجاري، في مقابل نحو 4.8% خلال شهر سبتمبر. كما توقع تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
الجنية-المصري

ارتفع 12 قرشا في أسبوع| هل يواصل الجنيه رحلة الصعود؟

ارتفعت قيمة الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لتزداد قيمته بنحو 12 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.18 جنيه للبيع، في مقابل نحو 16.30 جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وشهدت العملة المحلية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2019، لترتفع بنحو 177 قرشا أمام العملة الخضراء، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبيرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً إلى الأفضل حاليا.
الجنية-المصري

بلومبيرج: الجنيه الأفضل للمستثمرين في الوقت الحالي

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن الجنيه المصري يبقى مفضلا للمستثمرين الذين يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة. وأوضحت الوكالة أن الجنيه المصري استطاع تحقيق أكبر مكسب له خلال الأسبوع الماضي منذ منتصف سبتمبر 2019، إذ واصل رحلة الصعود التي جعلت منه الأفضل أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد الهريفنيا الأوكرانية. وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم، ليسجل أقل سعر للدولار بنحو 16.30 جنيه للبيع.
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