بعد تراجع التضخم.. عائد السندات يواصل جذب المستثمرين

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه في مصر ليصل إلى أدنى مستوى مسجلا نحو 2.4% خلال شهر أكتوبر، وأكدت وكالة بلومبرج أن انخفاض التضخم يدعم جذب المستثمرين في أدوات الدين الحكومية
أكد تقرير صادر عن مؤشر «بلومبرج- باركليز»، أن مصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الواعدة في العالم في ما يتعلق بسعر العائد الحقيقي على سنداتها، حيث تصدرت مصر المؤشر للعوائد المعدلة باحتساب التضخم بسعر عائد حقيقي يبلغ 9.42%.
وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم، فإن معدلات العوائد الحقيقية على السندات تواصل جذب المستثمرين إلى مصر.
وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المعدل الحقيقي للسندات المصرية أعلى من التركية
أكدت وكالة بلومبرج أن معدل العائد الحقيقي على السندات المصرية أعلى من نظيره على السندات التركية، التي يأتي ترتيبها الثاني على القائمة بمعدل عائد قدره 5.14%، ثم تليها جنوب إفريقيا بمعدل عائد 4.84% على السندات.
وأضاف التقرير أن عائد السندات في مصر منذ بداية
المعدل الحقيقي للسندات المصرية أعلى من التركية
أكدت وكالة بلومبرج أن معدل العائد الحقيقي على السندات المصرية أعلى من نظيره على السندات التركية، التي يأتي ترتيبها الثاني على القائمة بمعدل عائد قدره 5.14%، ثم تليها جنوب إفريقيا بمعدل عائد 4.84% على السندات.
وأضاف التقرير أن عائد السندات في مصر منذ بداية العام وحتى اليوم من أعلى المعدلات حسب المؤشر، إذ يبلغ 25.78%، بينما يبلغ معدل العائد في تركيا نحو 30.02%.
وتطرح وزارة المالية أسبوعيا أدوات دين متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة صكا تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما، أما أذون الخزانة فهى أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة فى سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا
قالت مؤسسة «جولدمان ساكس» إن سوق السندات المصرية تشهد تحسنًا مدعومًا بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين.
وتوقعت المؤسسة في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.
وتدور أسعار الفائدة على سندات الخزانة المصرية حاليا ما بين 14.3% و14.7%، بينما يتراوح متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية ما بين 15.8% و15.9% بحسب بيانات وزارة المالية.
وتمكنت السندات المقومة بالجنيه المصري من تحقيق مكاسب إجمالية بنحو 8% منذ شهر مايو الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.
وأضافت الوكالة أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018- 2019.
وفي فبراير الماضي، استطاعت السندات المصرية تحقيق مكاسب بنسبة 5%، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، بحسب بلومبرج.
وذكر تقرير صادر عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن المستثمرين الأجانب يتكالبون على أدوات الدين بعملات غير مألوفة التداول؛ مثل الجنيه المصري، والهريفنا الأوكرانية، مشيرا إلى أن المستثمرين يبحثون بذلك عن الأصول ضعيفة الارتباط بالأسواق العالمية، وسط تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة.
وأوضح التقرير أن مصر وأوكرانيا توفران عائدا في خانة الأرقام العشرية، مقارنة بعائد يزيد قليلا على 2% على السندات الأمريكية بأجل 10 سنوات، وعائد أقل من الصفر على العديد من الاستثمارات ذات الدخل الثابت اليابانية والأوروبية.