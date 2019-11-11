طلب إحاطة بشأن مخاطر الصيدليات الإلكترونية على الصحة

تحرير:محمد محمود ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مخاطر ظاهرة "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المواطنين، قائلة إن هناك ظاهرة جديدة في طريقها للانتشار وهي "الصيدليات الإلكترونية"، والتي أنشأت لنفسها صفحات عبر موقع "فيسبوك، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل، دون أن يكون لها أي أساس قانوني على أرض الواقع.

وأضافت خضر، في طلبها، المقدم اليوم الإثنين: "لا يتوقف خطرها عند بيع الدواء المغشوش، ولكن يمتد ليصل إلى بيعها عقاقير جدول المخدرات، بدون روشتة طبيب، والتي قد يساء استخدامها لمآرب أخرى غير العلاج من الأمراض"، منوهة إلى أن هذه الصيدليات تمارس أنشطتها في معزل عن رقابة وزارة الصحة، ورغم أن الأخيرة على علم