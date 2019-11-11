فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تامر حسني يدعم رامي جمال: اوعى تخبي نفسك

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
تامر حسني
تامر حسني
دعم الفنان تامر حسني المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، ونشر عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة تجمعهما، وعلق عليها: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال، يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب ولك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك ده لا هو مؤذٍ ولا مُعدٍ وكل الناس جواها تعب، فيه منه اللي ظاهر وفيه منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب منا".
وتابع: "ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار، وبيقولوا الحمد لله ومكملين وعندهم إرادة وبينجحوا أكتر من الأول". وأضاف: "لازم تكمل نجاح يا رامي وشيل أي هلاوس من دماغك واوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك صدقني دي حاجة عادية يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد
اقرأ المزيد
رامى-جمال

فنانون دعموا رامي بعد إصابته بـ«البهاق»: بنحبك زي ما أنت

دعم عدد من الفنانين المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة عن حفلها بالأوبرا: انتظروني وكلي شوق للقاء

عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، المقام بدار الأوبرا، وروجت لحفلها المقام فى 12 نوفمبر، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد مُرّه". وتابعت: "هنا بعد غدٍ في مصر وتحديدًا في دار الأوبرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويا ونشبك أيادينا معا، وسنحلم بحياة نرجوها".
عاصي-الحلاني (1)

عاصي الحلاني: العندليب قدوة لنا.. و«ذا فويس» أبرز محطات حياتي

بدا عليه التأثر فى كل أغنية حملت حسا وطنيا حتى باتت أغانيه أشبه بفلكلور وطنى يصحبه معه أينما يذهب برفقة فرقته، يحاول فى كل أغنية له أن يطلق العنان لمشاعره فتدمع عيناه لما تحمله أغانيه من مشاعر مختلطة تمتزج بما يحدث من بكاء فى وطنه. إنه الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، الذى تعرض مؤخرًا لحادث مؤلم، حين سقط من على حصانه، وتعرض لإصابات بالغة، ولكن سرعان ما تعافى وعاد لاستكمال نشاطاته الفنية، وحاليا يستعد للوجود فى الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
رامى-جمال

فنانون دعموا رامي بعد إصابته بـ«البهاق»: بنحبك زي ما أنت

دعم عدد من الفنانين المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
فاروق-الفيشاوى (3)

وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله، الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا يوم 25 يوليو الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.
هيث - أحمد زكي

عبد الرحيم كمال يحكي كواليس «الكنز» مع هيثم أحمد زكي

حكى الكاتب عبد الرحيم كمال أحد ذكرياته مع الراحل هيثم احمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكتب "كمال" عبر حسابه على "فيسبوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم أحمد زكي، وأنا قاعد جنب المونيتور، وشريف عرفة رايح جاي بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط حاجة ويرجع ويقوم تاني، وأيمن أبو المكارم مدير التصوير جنبه، وده (هيثم) قعد جنبي كأنه طفل مرتبك سلم عليا بإيدين ساقعة من التوتر، وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع، قاللي إنه بيحبني وإنه فرحان أوي بالدور والشخصية".
اسما شريف منير (1)

بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر صور وأحاديث الشعراوي

تراجعت أسما شريف منير، عن تصريحاتها التي وصفت فيها الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي عبر فيسبوك بـ"المتطرف"، إذ نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، تحمل كلمات الشعراوي، من أدعية وحكم إسلامية، كما نشرت صورة أيضا عبر حسابها وكتبت عليها آية قرآنية: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: ? وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا ْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ? [آل 159]".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]