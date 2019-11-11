تامر حسني يدعم رامي جمال: اوعى تخبي نفسك

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

تامر حسني

دعم الفنان تامر حسني المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، ونشر عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة تجمعهما، وعلق عليها: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال، يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب ولك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك ده لا هو مؤذٍ ولا مُعدٍ وكل الناس جواها تعب، فيه منه اللي ظاهر وفيه منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب منا".

وتابع: "ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار، وبيقولوا الحمد لله ومكملين وعندهم إرادة وبينجحوا أكتر من الأول". وأضاف: "لازم تكمل نجاح يا رامي وشيل أي هلاوس من دماغك واوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك صدقني دي حاجة عادية يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد