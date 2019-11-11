وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

علاء علي

توفى منذ قليل علاء علي، لاعب نادي الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، إذ اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين. بدأ الراحل مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 واستمر معه حتى عام 2012 قبل أن يرحل عنه إلى صفوف فريق تليفونات بني سويف، أحد أندية الدوري الممتاز في ذلك الوقت، ومنه انتقل إلى صفوف سموحة عام 2013.

ولعب علاء علي أيضًا لأندية المصري البورسعيدي ووادي دجلة وطلائع الجيش، وآخر فريق انضم إليه اللاعب هو بتروجت الذي انتقل لصفوفه مطلع الموسم الماضي، وشارك معهم خلال هذا الموسم، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب نهاية الموسم وهبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية، وبعدها اكتشف الراحل إصابته بالمرض ليبتعد عن كرة القدم