سر الغرفة (19).. المشهد الأخير لضحية مدينة الطالبات

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

جثة

بعد يوم طويل قضته "لمياء" داخل قاعات المحاضرات بكلية الطب البيطري القريبة من ميدان الجيزة، انطلقت الطالبة بالفرقة الثالثة إلى محل إقامتها حيث مدينة الطالبات الجامعية الخاصة بالمغتربات، وخلدت إلى النوم لأخذ قسط من الراحة حيث تنتظرها مهمة شاقة في المساء، إذ ستتولى عملية غسل ملابسها ونشرها على 3 حبال مربوطة بضلفتي نافذة غرفتها رقم (19) الواقعة في الطابق السادس، لكنها لم تدرِ أنها لن تنفذ مهمتها الأسبوعية على أكمل وجه، إذ لقيت مصرعها لدى اختلال توازنها وسقوطها من الشرفة.

بلاغ ورد إلى قسم شرطة الجيزة بسقوط إحدى الطالبات من نافذة غرفتها بمدينة الطالبات، وانتقل العقيد محمد سلامة مأمور القسم إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "لمياء" 20 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أصل إقامتها بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وذلك على أثر سقوطها من علوّ وإصابتها

بلاغ ورد إلى قسم شرطة الجيزة بسقوط إحدى الطالبات من نافذة غرفتها بمدينة الطالبات، وانتقل العقيد محمد سلامة مأمور القسم إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "لمياء" 20 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أصل إقامتها بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وذلك على أثر سقوطها من علوّ وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وبجوارها 3 حبال بلاستيكية مُثبتة عليها ملابس مبللة خاصة بها.



بالانتقال إلى غرفتها رقم 19 بالطابق السادس، تبين وجود منضدة أسفل النافذة، وآثار بلل بالغرفة، وملابس مبللة أيضا، وقررت الطالبات المقيمات بالمدينة أنهن يقمن بنشر ملابسهن على حبال مربوطة بضلفتي الشيش الخاصة بالنافذة.



