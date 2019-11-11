جريمة

سر الغرفة (19).. المشهد الأخير لضحية مدينة الطالبات

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
جثة
جثة
بعد يوم طويل قضته "لمياء" داخل قاعات المحاضرات بكلية الطب البيطري القريبة من ميدان الجيزة، انطلقت الطالبة بالفرقة الثالثة إلى محل إقامتها حيث مدينة الطالبات الجامعية الخاصة بالمغتربات، وخلدت إلى النوم لأخذ قسط من الراحة حيث تنتظرها مهمة شاقة في المساء، إذ ستتولى عملية غسل ملابسها ونشرها على 3 حبال مربوطة بضلفتي نافذة غرفتها رقم (19) الواقعة في الطابق السادس، لكنها لم تدرِ أنها لن تنفذ مهمتها الأسبوعية على أكمل وجه، إذ لقيت مصرعها لدى اختلال توازنها وسقوطها من الشرفة.
بلاغ ورد إلى قسم شرطة الجيزة بسقوط إحدى الطالبات من نافذة غرفتها بمدينة الطالبات، وانتقل العقيد محمد سلامة مأمور القسم إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "لمياء" 20 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أصل إقامتها بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وذلك على أثر سقوطها من علوّ وإصابتها
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الإعدام والحبس 3 سنوات لقاتلي الطفلة سندس بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بإعدام المتهم «ع. ر. س»، سائق توكتوك، لاتهامه بقتل الطفلة «سندس . أ . م»، بعد سرقتها، وإلقائها من الطابق السادس، بعد تصديق فضيلة مفتي الديار المصرية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والسجن 3 سنوات لشقيقته المدعوة «ع. ر. س»، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019، جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة «ن. م. ال»، عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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مصرع عامل وإصابة 14 أخرين في انقلاب سيارة

لقي عامل مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم الإثنين، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق فرعي بين مركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بملوي، وتحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي بالقرب من شركة السكر جنوب مركز أبو قرقاص، وعلى بعد 10 كيلومترات من مركز ملوي.
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تنبيه على المدن الجامعية بعد مصرع طالبة طب بيطري

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان طالبة الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، "لمياء" 20 سنة، التي لقيت مصرعها عقب اختلال توازنها وسقطت من نافذة حجرتها بالطابق السادس بالمدينة الجامعية للبنات بالجيزة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطالبة لقيت مصرعها قدرًا، حيث سقطت من الشرفة خلال محاولتها نشر الملابس على حبال معلقة فى شباك الحجرة "الشيش"، وذلك وفقا لما رصدته المعاينة، علاوة على إفادة شهود عيان، وطالبت النيابة القائمين على المدن الجامعية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية طالبات المدينة الجامعية من تكرار مثل هذا الحادث.
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شاهد شقيقه في أحضان زوجته فهشم رأسه ودفنه في المنزل

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، يرصد لقاءً جنسيا بين رجل وسيدة، تداوله العشرات من أهالي قرية "بهرمس" بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حتى شاهده نقّاش ثلاثيني ليتلقى صاعقة أفقدته القدرة على النطق لثوانٍ، فالمرأة هي زوجته، ترتمي في أحضان شقيقه الذي يكبره بنحو 11 سنة، جن جنونه، وأسرع إلى غرفة شقيقه الذي يقيم معه في نفس العقار أملا في أن يكون الأمر محض كذبة أو تركيبا بواسطة برامج الحاسب الآلي، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما انتهت بقتله مهشم الرأس.
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جثة

تنبيه على المدن الجامعية بعد مصرع طالبة طب بيطري

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان طالبة الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، "لمياء" 20 سنة، التي لقيت مصرعها عقب اختلال توازنها وسقطت من نافذة حجرتها بالطابق السادس بالمدينة الجامعية للبنات بالجيزة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطالبة لقيت مصرعها قدرًا، حيث سقطت من الشرفة خلال محاولتها نشر الملابس على حبال معلقة فى شباك الحجرة "الشيش"، وذلك وفقا لما رصدته المعاينة، علاوة على إفادة شهود عيان، وطالبت النيابة القائمين على المدن الجامعية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية طالبات المدينة الجامعية من تكرار مثل هذا الحادث.
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