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بعد إصابة رامي جمال به.. اعرف أكثر عن «البهاق»

تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، حيث يمكن أن يؤثر على العينين وداخل الفم والشعر، وفي معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة
تحرير:فيروز ياسر ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
مرض البهاق
مرض البهاق
فاجأنا الفنان والمغني رامي جمال الذي يتمتع بصوت مميز، بإصابته بمرض البهاق الذي انتشر في جسده خلال الفترة الأخيرة. والبهاق هو مشكلة طويلة، حيث تفقد بقع الجلد لونها، كما يمكن أن يؤثر على أي فرد بغض النظر عن عمره، ويصيب الرجال والنساء. عندما تموت الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد المسماة بـ"الميلانين" تظهر تلك البقع، فمن المعروف أن الميلانين تعطي للبشرة لونها، كما تساعد في الحماية من أشعة الشمس، وعند التركيز على الأشخاص المصابين بهذا المرض، نجد أن نسبتهم تتراوح بين 0.5 و2%.
تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، حيث يمكن أن يؤثر على العينين وداخل الفم والشعر، وفي معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة لبقية حياة الشخص، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. من المهم معرفة أن المناطق المتأثرة ستكون أكثر حساسية لأشعة الشمس من المناطق غير
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دراسة جديدة: ما تأكله الحامل يصيب مولودها بالحساسية

عندما تعرف المرأة بحملها، يجب عليها التوجه إلى الطبيب ليحدد لها بعض الخطوات التي عليها اتباعها مع أخذ قائمة بالأطعمة التي يمكنها تناولها، والأخرى التي من الأفضل تجنبها؛ وذلك لأن كل ما تأكله له تأثير فى الجنين بالإيجاب أو السلب. وخلال الوقت الحالي، يركز الباحثون على معرفة تأثير الحمية التي تتبعها الحامل في صحة الجنين، كما أن هناك دراستين جديدتين تكشفان كيف يمكن أن تأكل المرأة وهي حامل، وكيف تلد، وكيف تطعم طفلها، حيث يمكن أن يكون لها تأثير فى خطر إصابة الطفل بالحساسية.
زيت-التامانو

للحصول على حمل صحي.. استخدمي زيت النخيل في الطهي

انتشرت الزيوت الحيوية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولكن ما لا تعرفه أن مثل هذه الزيوت كانت توجد منذ القدم، إذ استخدمها قدماء المصريين؛ فعلى سبيل المثال، زيت الزيتون يتميز بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كتعزيز صحة القولون، وتنظيف الكبد من السموم، وغيرهما من الاستخدامات الأخرى. وبجانب ذلك، يوجد زيت النخيل الذي نال شهرة كبيرة في علاج الأمراض المزمنة، والتحسين من معدلات الطاقة، وغيرهما من الفوائد الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "organic facts".
نط الحبل

مارس رياضة «نط الحبل».. تخلصك من الدهون والأمراض

خلال الفترة الأخيرة، ركزت الأبحاث على أهمية ممارسة التمارين الرياضية من أجل محاربة الأمراض المميتة، ونط الحبل من أنواع الكارديو التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن، كما أنه تمرين بسيط وفعال، ويستخدمه البعض للإحماء، لكن في الحقيقة يحمل الكثير من الفوائد التي يمكن أن يقدمها، والتي لا تقتصر على نشاط العضلات. تمرين نط الحبل من التمارين التي تحرك الجسم بالكامل، كما يركز عليه الرياضيون، وعلى الرغم من أنك قد تشعر بالتعب عند ممارسته، فإن عليك معرفة فوائده، حسبما ذكرها موقع Style craze.
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سرطان-القولون

سرطان الأمعاء ينتشر بين الشباب.. ما السبب؟

أصبح سرطان الأمعاء العدو الخفي للشباب بالأخص، حيث ترتفع نسبة الحالات في بلدان العالم لمن هم أقل من 50 عاما. ومن مسببات مهاجمة سرطان الأمعاء للشباب، استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة، والسكر، وانخفاض تناول الألياف، وعدم النشاط، والسمنة، والتدخين. بدأت الزيادة في سرطان الأمعاء لدى الشباب مع أولئك الذين ولدوا في الأربعينيات من القرن الماضي، وقد حدثت زيادات هائلة في استهلاك السكر واللحوم بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى زيادة السمنة التي تعد عاملا رئيسيا في الإصابة بالسرطان بأنواعه.
التعامل-مع-الابن-المراهق-1

دراسة: قضاء 3 ساعات على فيسبوك يحرمك من النوم

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال العصر الحالي كالمغناطيس يجذب العديد من الأشخاص، خاصة المراهقين، ويقول العلماء إن قضاء 3 ساعات في اليوم أو أكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدمر نوعية نوم المراهقين. كما كان الشباب الذين يقضون ساعات طويلة أمام وسائل التواصل الاجتماعي حتى الـ11 مساءً في ليلة مدرسية أكثر عرضة للاستيقاظ في منتصف الليل والنضال من أجل العودة إلى النوم ويجدون صعوبة في الاستيقاظ، ولهذا طلب الباحثون من المراهقين الإبلاغ عن استخدامهم لتلك الوسائل، ووجدوا أن أكثر من 1- 3 يستخدمون هواتفهم بدرجة عالية.
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«الزرنيخ والرصاص».. طعام طفلك يحتوي على مواد سامة

هناك تقرير جديد يكشف عن أن الكثير من السموم تجد طريقها إلى طعام الأطفال، ومن بين تلك المواد الزرنيخ والرصاص، والكادميوم، بالإضافة إلى الزئبق. كانت كميات السموم الموجودة في أغذية الأطفال صغيرة، لكن فيليب لاندريجن، طبيب أطفال ومدير برنامج الصحة العامة العالمية، لاحظ تلك المعادن الثقيلة، التي تسبب ضررا في نمو الأعصاب، وقال إنه حتى لو كان التعرض لتلك المواد قليلا فإنها خطيرة، خاصة إذا كان التعرض لها في وقت مبكر، كما أن التأثير التراكمي للمخاطر هو ما يكون مصدر قلق كبيرا يتطلب اتخاذ إجراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
ممارسة-التمارين

150 دقيقة أسبوعيا.. ممارسة التمارين تقي من السرطان

ممارسة التمارين الرياضية خطوة مهمة، خاصة إذا أصبحت روتينًا، كما أصدرت لجنة من الخبراء إرشادات تفيد أن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان. ويوصي الخبراء بـ30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع، وتدريب القوة 2- 3 مرات في الأسبوع؛ وذلك من أجل المساعدة في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات، والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وتعزيز جهاز المناعة، وفقا لما ذكره موقع Health line.
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