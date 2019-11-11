بعد إصابة رامي جمال به.. اعرف أكثر عن «البهاق»

تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، حيث يمكن أن يؤثر على العينين وداخل الفم والشعر، وفي معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة

تحرير:فيروز ياسر ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

مرض البهاق

فاجأنا الفنان والمغني رامي جمال الذي يتمتع بصوت مميز، بإصابته بمرض البهاق الذي انتشر في جسده خلال الفترة الأخيرة. والبهاق هو مشكلة طويلة، حيث تفقد بقع الجلد لونها، كما يمكن أن يؤثر على أي فرد بغض النظر عن عمره، ويصيب الرجال والنساء. عندما تموت الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد المسماة بـ"الميلانين" تظهر تلك البقع، فمن المعروف أن الميلانين تعطي للبشرة لونها، كما تساعد في الحماية من أشعة الشمس، وعند التركيز على الأشخاص المصابين بهذا المرض، نجد أن نسبتهم تتراوح بين 0.5 و2%.

تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، حيث يمكن أن يؤثر على العينين وداخل الفم والشعر، وفي معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة لبقية حياة الشخص، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. من المهم معرفة أن المناطق المتأثرة ستكون أكثر حساسية لأشعة الشمس من المناطق غير