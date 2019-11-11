بعد إصابة رامي جمال به.. اعرف أكثر عن «البهاق»

تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، حيث يمكن أن يؤثر على العينين وداخل الفم والشعر، وفي معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة
فاجأنا الفنان والمغني رامي جمال الذي يتمتع بصوت مميز، بإصابته بمرض البهاق الذي انتشر في جسده خلال الفترة الأخيرة.
والبهاق هو مشكلة طويلة، حيث تفقد بقع الجلد لونها، كما يمكن أن يؤثر على أي فرد بغض النظر عن عمره، ويصيب الرجال والنساء.
عندما تموت الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد المسماة بـ"الميلانين" تظهر تلك البقع، فمن المعروف أن الميلانين تعطي للبشرة لونها، كما تساعد في الحماية من أشعة الشمس، وعند التركيز على الأشخاص المصابين بهذا المرض، نجد أن نسبتهم تتراوح بين 0.5 و2%.
تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، حيث يمكن أن يؤثر على العينين وداخل الفم والشعر، وفي معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة لبقية حياة الشخص، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.
من المهم معرفة أن المناطق المتأثرة ستكون أكثر حساسية لأشعة الشمس من المناطق غير
تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، حيث يمكن أن يؤثر على العينين وداخل الفم والشعر، وفي معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة لبقية حياة الشخص، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.
من المهم معرفة أن المناطق المتأثرة ستكون أكثر حساسية لأشعة الشمس من المناطق غير المتضررة، كما أنه من الصعب التكهن بما إذا كانت البقع ستنتشر، وبأي كمية.
ما الذي يسبب البهاق؟
السبب غير معروف، ولكنه قد يكون من أمراض المناعة الذاتية التي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بعض أجزاء جسمك.
في البهاق، قد يتدمر الجهاز المناعي للخلايا الصبغية في الجلد، كما أن بعض الجينات قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب.
من ناحية أخرى، يعتقد بعض الباحثين أن الخلايا الصبغية تدمر نفسها، كما يعتقد آخرون أنه عند التعرض لحروق الشمس أو مشكلات عاطفية تؤثر على النفسية، فيمكن أن يحدث البهاق، لكن حتى الآن لم يتم إثبات ذلك.
من يتأثر بالبهاق بشكل أكبر؟
أغلب الأشخاص الذين يصابون بالبهاق يكونون في العشرينات من العمر، وبالرغم من ذلك فإنه يحدث في أي عمر، كما أنه أكثر وضوحا في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض المناعة الذاتية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية هم أكثر عرضة للإصابة بالبهاق مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أمراض المناعة الذاتية، كما قد يكون البهاق وراثيا، وذلك لأن معظم الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الاضطراب هم أكثر عرضة للإصابة بالبهاق.
أعراض مرض البهاق
البقع البيضاء على الجلد هي العلامة الرئيسة للبهاق، حيث إنها الأكثر شيوعا في المناطق التي يتعرض فيها أجزاء من الجلد لأشعة الشمس، وقد يكون على اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين، ولكن المناطق الأخرى الشائعة للبقع البيضاء هي: الإبطين والفخذ، حول الفم، العيون، الأنف، سرة البطن، الأعضاء التناسلية.
كما أن الأشخاص المصابين بمرض البهاق قد يتعرضون لشيب الشعر مبكرا، وقد يجد ذوو البشرة الداكنة أنهم فقدوا اللون الطبيعي داخل الفم.
كيف يتم تشخيص البهاق؟
سيستخدم الطبيب تاريخ الأسرة والتاريخ الطبي والفحص البدني والاختبارات لتشخيص البهاق، حيث سيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني لاستبعاد المشكلات الطبية الأخرى.
قد تشمل الاختبارات أخذ عينة صغيرة من الجلد المصاب لفحصها، بالإضافة إلى تحاليل الدم وفحص العين.
ما العلاج المناسب للبهاق؟
قد يساعد العلاج في جعل البشرة تبدو أكثر انتظاما، ولكن يعتمد اختيار العلاج على عدد البقع البيضاء، ومدى انتشار البقع، إلى جانب العلاج الذي يفضله الشخص للاستخدام.
بعض العلاجات ليست مناسبة للجميع، حيث يمكن أن يكون للعديد من العلاجات آثار جانبية غير مرغوب فيها، وهناك أنواع أخرى تستغرق وقتا طويلا أو لا تفيد.
تشمل خيارات العلاج الحالية للبهاق العلاجات الطبية والجراحية وغيرها، ولكن معظمها يهدف إلى استعادة اللون الطبيعي إلى بقع البشرة البيضاء.
تشمل العلاجات الطبية:
الأدوية مثل الكريمات التي تضعها على الجلد.
الأدوية التي تأخذها عن طريق الفم.
علاجا يستخدم الدواء بالإضافة إلى الأشعة فوق البنفسجية (UVA) (PUVA).
تشمل العلاجات الجراحية:
ترقيع الجلد من أنسجة الشخص، حيث يأخذ الطبيب الجلد من منطقة من جسم المريض ويربطها بمنطقة أخرى، ويستخدم هذا في بعض الأحيان للأشخاص الذين يعانون من بقع صغيرة من البهاق.
تشمل العلاجات الأخرى:
واقيات الشمس
مستحضرات التجميل، مثل المكياج أو الصبغة، لتغطية البقع البيضاء.