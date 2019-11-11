تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تحرير:أمل نبيل ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع الجاري، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 330 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.03 مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 14769.95 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 551.43 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462.21 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.10 مليار جنيه، بعد التداول على 201.04 مليون سهم عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 16.93 مليون جنيه و9.6 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي بيعي 26.61 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر سهم