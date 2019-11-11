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تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تحرير:أمل نبيل ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع الجاري، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 330 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.03 مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 14769.95 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 551.43 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462.21 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.10 مليار جنيه، بعد التداول على 201.04 مليون سهم عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 16.93 مليون جنيه و9.6 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي بيعي 26.61 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر سهم
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اقتصاد (2)

بعد تراجع التضخم.. عائد السندات يواصل جذب المستثمرين

أكد تقرير صادر عن مؤشر «بلومبرج- باركليز»، أن مصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الواعدة في العالم في ما يتعلق بسعر العائد الحقيقي على سنداتها، حيث تصدرت مصر المؤشر للعوائد المعدلة باحتساب التضخم بسعر عائد حقيقي يبلغ 9.42%. وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم، فإن معدلات العوائد الحقيقية على السندات تواصل جذب المستثمرين إلى مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مصفاة-لتكرير-البترول-في-أمريكا

تفاصيل أكبر مشروع قطري لتكرير البترول في مصر

تعتزم الشركة المصرية للتكرير إنتاج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، حيث تشمل هذه المنتجات 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V –. وتشمل المنتجات أيضا 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة. وأعلنت، أمس، شركة قطر للبترول، أن جميع وحدات مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في منطقة مسطرد بشمال القاهرة، وهو أكبر استثمار لها في دولة عربية أو إفريقية، تعمل الآن بنجاح.
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أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 660 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
أيمن سليمان

الصندوق السيادي يخطط للحصول على حصة من محطات سيمينز

يخطط صندوق مصر السيادي للاستحواذ على حصة تقدر بنحو 30% في محطات الطاقة التي بنتها شركة «سيمينز»، بينما سيمتلك مستثمرون أجانب البقية، وهو ما يعد جزءا من مبادرة الصندوق لتعزيز المشاركة الأجنبية في أسرع اقتصاد نموا في الشرق الأوسط. وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، إن الاستحواذ سوف يكون جزءا من مبادرة الصندوق لتطوير القطاع، مضيفا أنه سوف يتم اختيار مستثمر أجنبي في ما بعد لحمل الحصة المتبقية. وتعد مبادرة الصندوق هي الأحدث في الخطة التي تتضمن ثلاث محطات مملوكة للدولة، تكلف إنشاؤها نحو 6 مليارات يورو.
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بورصة (2)

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.36 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14795.87 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 547.45 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459.57 نقطة.
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البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.96مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 14789.61 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 543.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452.44نقطة.
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6.3مليار جنيه أرباح البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.90 مليار جنيه بدعم من مشتريات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 14465.47 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 535.48 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1427.51 نقطة.
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