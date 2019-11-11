افتتاح أول مدرسة متخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

طلاب المدرسة

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيقًا لرؤية مصر 2030. ورحب الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير، بجميع الطلاب والمعلمين ووجه الشكر لجميع القائمين على تعاونهم المثمر مع الوزارة لافتتاح المدرسة، وعما تم توفيره من تدريبات للمعلمين وإعداد مناهج دراسية متقدمة للطلاب في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وفيما يتعلق بمعلمي وإداري المدرسة.

وأشاد مجاهد بكفاءتهم وتميزهم، حيث تم اختيارهم بناءًا على استمارة إلكترونية تم تدشينها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومقابلات شخصية؛ لقياس مؤهلات وخبرات المتقدمين وقدرتهم على التواصل باستخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.وفي سياق متصل، قالت الأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير