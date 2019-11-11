افتتاح أول مدرسة متخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
ورحب الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير، بجميع الطلاب والمعلمين ووجه الشكر لجميع القائمين على تعاونهم المثمر مع الوزارة لافتتاح المدرسة، وعما تم توفيره من تدريبات للمعلمين وإعداد مناهج دراسية متقدمة للطلاب في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وفيما يتعلق بمعلمي وإداري المدرسة.
وأشاد مجاهد بكفاءتهم وتميزهم، حيث تم اختيارهم بناءًا على استمارة إلكترونية تم تدشينها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومقابلات شخصية؛ لقياس مؤهلات وخبرات المتقدمين وقدرتهم على التواصل باستخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.وفي سياق متصل، قالت الأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير
وأشاد مجاهد بكفاءتهم وتميزهم، حيث تم اختيارهم بناءًا على استمارة إلكترونية تم تدشينها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومقابلات شخصية؛ لقياس مؤهلات وخبرات المتقدمين وقدرتهم على التواصل باستخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
وفي سياق متصل، قالت الأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، تعمل على إعداد خريجين مؤهلين بشكل كامل للعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم بكفاءة وفاعلية، ووفق أحدث النظم المتبعة دوليًا وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.
وأضافت عز، أنه بالفعل قد تم قبول ما لا يزيد عن 120 طالب وطالبة ممن تقدموا للالتحاق بالمدرسة وفق اختبارات وضعتها الوزارة لجميع المتقدمين في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلي المقابلات الشخصية؛ لتقييم نسبة معارفهم وإدراكهم ومهارات التواصل لديهم.
من جهته عبر محمد حسن، العضو المنتدب لشركة أمريكانا، عن اعتزاز شركة أمريكانا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير الممتد منذ فترة كبيرة لتوفير كل الإمكانيات من أجل تطوير التعليم الفني بمصر وخاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تطبق أعلي المعايير الدولية من خلال نظام التعليم والتدريب المزدوج.
وأشار حسن إلى أن هذه الشراكة مع الوزارة لن تكون الأخيرة، وأنه سيتم العمل أكثر على المشاركة في تطوير التعليم المصري وبخاصة التعليم الفني.
وصرح الدكتور صابر حسن القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير أنه سعيد بهذه التجربة الرائدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة أمريكانا وتحقيق مبدأ تعاون مثلث التنمية المتمثل في المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنمية المجتمع المصري.
وخلال حفل الافتتاح، تفقد الحضور الفصول وأشادوا بمستوى المدرسة، كما قدم الطلاب عرضًا رياضيًا متناسقًا، وتم تكريم معلمي المدرسة لبذلهم قصارى جهدهم في التدريس وتدريب الطلاب على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.