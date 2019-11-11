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افتتاح أول مدرسة متخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
طلاب المدرسة
طلاب المدرسة
افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيقًا لرؤية مصر 2030. ورحب الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير، بجميع الطلاب والمعلمين ووجه الشكر لجميع القائمين على تعاونهم المثمر مع الوزارة لافتتاح المدرسة، وعما تم توفيره من تدريبات للمعلمين وإعداد مناهج دراسية متقدمة للطلاب في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وفيما يتعلق بمعلمي وإداري المدرسة.
وأشاد مجاهد بكفاءتهم وتميزهم، حيث تم اختيارهم بناءًا على استمارة إلكترونية تم تدشينها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومقابلات شخصية؛ لقياس مؤهلات وخبرات المتقدمين وقدرتهم على التواصل باستخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.وفي سياق متصل، قالت الأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير
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الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
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السيسي: التنمية وتغيير الواقع أفضل سبيل لمكافحة التطرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المسئول الصيني البارز إلى مصر، مشيرا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.
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السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وضبط الأسواق.
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ضبط 21 ألف قرص أدوية مخدرة ومهربة في الشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
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الحكومة: لا صحة لتفشي حمى «التيفود» بين طلاب المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تفشي حمى "التيفود" وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي حمى" التيفود" بالمدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى "التيفود" أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

لأول مرة في مصر .. مركز بحوث الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم

نجح فريق من الخبراء الباحثين بمركز بحوث وتطوير الفلزات في مجال تجميع بطاريات الليثيوم والمكثفات بإنتاج نماذج أولية تماثل البطاريات التجارية بتكنولوجيا مصرية وبنسبة مكون محلى يتجاوز الـ50%. وقال الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات في تصريح اليوم الأربعاء، إن إنتاج تلك البطاريات جاء في إطار توجه الدولة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد الخارجي، موضحا أن هناك إحصائية توضح أن مصر تستورد ما يزيد على 300 طن سنويا من بطاريات الليثيوم والمكثفات المستخدمة في تطبيقات جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية المختلفة، كما تستورد أكثر من 20ألف طن سنويا من بطاريات الرصاص الحامضية المستخدمة في السيارات والتطبيقات الصناعية المختلفة.
محو-الامية

نائبة:هيئة محو الأمية أثبتت فشلها.. ولدينا 20% أميين

قالت شرين فراج عضو مجلس النواب، إنه سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، الثلاثاء المقبل، داخل لجنة التعليم والبحث العلمى، وبحضور كافة الجهات المعنية من ممثل وزارتي التربية والتعليم والقوي العاملة وغيره، موضحة أن هيئة محو الأمية الموجودة أثبتت فشلها، ولم تقم بالدور المطلوب منها علي مدار السنين الماضية، والدليل على ذلك وجود أكثر من 20% من الشعب أميين، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن الأميين في سن من 15 عاما إلى سن 50 عاما، الأمر الذي يعد في منتهى الخطورة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

إدراج 22 جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS» العالمي

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 22 جامعة مصرية تم إدراجها ضمن تصنيف "QS" العالمي 2020 للمنطقة العربية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة لتكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 تضمن 20 جامعة، و2018 تضمن 17 جامعة، و2017 تضمن 15 جامعة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال تقرير تلقاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية.
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