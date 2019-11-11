بالأرقام.. رحلة في مسيرة الراحل علاء علي
علاء علي خاض خلال مسيرته 175 مباراة، بواقع 11.325 دقيقة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 19 أخرى، وخلال مسيرته مع الساحرة المستديرة توهج في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر
تحرير:كريم مليم
١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
علاء علي
توفى علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين.
علاء علي ولد في يناير 1988، ويبلغ طوله 1.81 سم، وكان صاحب قدم يسرى رائعة، وكان يجيد اللعب على طرفي الملعب سواء الجناح الأيمن أو الأيسر، كما كان يجيد اللعب في مركز (10) صانع ألعاب.
بدأ علاء علي مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل أروقة نادي الزمالك، وفي يناير 2009 تم تصعيده من فريق تحت 23 عامًا في القلعة البيضاء إلى الفريق الأول.
علاء علي خاض مع أبناء ميت عقبة 48 مباراة، بواقع 2.224 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى.
وقبل رحيل علاء علي عن الزمالك في يوليو 2012، منتقلا إلى نادي تليفونات بني سويف، لعب في صفوف الجونة على سبيل الإعارة، ولعب في تليفونات بني سويف 13 مباراة، بواقع 951 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أخرى.
ثم رحل
علاء علي خاض مع أبناء ميت عقبة 48 مباراة، بواقع 2.224 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى.
وقبل رحيل علاء علي عن الزمالك في يوليو 2012، منتقلا إلى نادي تليفونات بني سويف، لعب في صفوف الجونة على سبيل الإعارة، ولعب في تليفونات بني سويف 13 مباراة، بواقع 951 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أخرى.
ثم رحل علاء علي من نادي تليفونات بني سويف في يوليو 2013، لينضم لصفوف نادي سموحة السكندري، ولعب مع الأمواج الزرقاء 51 مباراة، بواقع 3.590 دقيقة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 أخرى.
وفي سبتمبر 2015، قرر علاء علي الرحيل من صفوف سموحة، ومن ثم انضم لفريق طلائع الجيش، ولعب علاء مع الطلائع 30 مباراة، بواقع 2.294 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى.
ومن فريق طلائع الجيش، انتقل علاء علي إلى فريق وادي دجلة، وذلك في يوليو 2016، وخاض مع الفريق الدجلاوي 5 مباريات، بواقع 192 دقيقة، لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف.
رحلة علاء علي في صفوف نادي وادي دجلة لم تدم طويلا، حيث انتقل إلى فريق المصري البورسعيدي في يوليو 2017، وخاض مع الفريق 12 مباراة، بواقع 844 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.
وفي يناير 2018، انضم علاء علي إلى نادي بتروجت قادمًا من صفوف المصري البورسعيدي، ليكون الفريق البترولي آخر الأندية التي لعب لها علاء علي، حيث خاض معهم 16 مباراة، بواقع 1.230 دقيقة، سجل خلالها هدفين.
وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، خاض علاء علي خلال مسيرته 175 مباراة، بواقع 11.325 دقيقة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 19 أخرى، وخلال مسيرته مع الساحرة المستديرة، توهج في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر.
علاء علي خاض بالتحديد في الدوري الممتاز 158 مباراة، بواقع 10.122 دقيقة، سجل خلالها 19 هدفًا، وصنع 16 أخرى، وفي الكأس لعب 12 مباراة بواقع 856 دقيقة، صنع خلالها هدفًا.
وإفريقيا خاض علاء علي مواجهتين في دوري أبطال إفريقيا، الأولى كانت مع الزمالك في مارس 2011، وكانت أمام الإفريقي التونسي، وخسر خلالها الأبيض 4-2، والثانية كانت مع سموحة وأمام مازيمبي الكونغولي في يوليو 2015، وخسر خلالها الأمواج الزرقاء (2-0).
وفيما يلي نستعرض كيف ودع نجوم الساحرة المستديرة علاء علي:
- أحمد شوبير
- المصري البورسعيدي
- شريف إكرامي
- نادي الزمالك
- النادي الإسماعيلي
مجلس إدارة الإسماعيلى/ برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ينعى اللاعب علاء علي نجم الزمالك وطلائع الجيش وسموحة والمصري السابق.
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- محمد أبو تريكة
- عصام الحضري
- نادي سموحة
- نادي وادي دجلة
- وائل جمعة
- عماد متعب
- اتحاد الكرة
- أحمد حسن
- نادي الجونة
- رمضان صبحي