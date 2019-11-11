رياضة

بالأرقام.. رحلة في مسيرة الراحل علاء علي

علاء علي خاض خلال مسيرته 175 مباراة، بواقع 11.325 دقيقة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 19 أخرى، وخلال مسيرته مع الساحرة المستديرة توهج في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر
تحرير:كريم مليم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
علاء علي
علاء علي
توفى علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين. علاء علي ولد في يناير 1988، ويبلغ طوله 1.81 سم، وكان صاحب قدم يسرى رائعة، وكان يجيد اللعب على طرفي الملعب سواء الجناح الأيمن أو الأيسر، كما كان يجيد اللعب في مركز (10) صانع ألعاب. بدأ علاء علي مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل أروقة نادي الزمالك، وفي يناير 2009 تم تصعيده من فريق تحت 23 عامًا في القلعة البيضاء إلى الفريق الأول.
علاء علي خاض مع أبناء ميت عقبة 48 مباراة، بواقع 2.224 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى. وقبل رحيل علاء علي عن الزمالك في يوليو 2012، منتقلا إلى نادي تليفونات بني سويف، لعب في صفوف الجونة على سبيل الإعارة، ولعب في تليفونات بني سويف 13 مباراة، بواقع 951 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أخرى. ثم رحل
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غانا بالقوة الضاربة في مواجهة مصر بأمم إفريقيا

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات، وشهد التشكيل استبدال لاعبين عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح أمام الكاميرون حيث دخل كل من لو موتي في وسط الملعب بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم.
السوبر السعودي

بمشاركة 4 فرق.. السعودية تستقبل كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، التي قالت إن جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، توسط لكي يتم اختيار المملكة العربية السعودية، دون أن يحصل اللاعب على أي عمولة من أجل ذلك الأمر، وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة من الثامن من شهر يناير المقبل وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا، وستجرى القرعة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
علاء- على (2)

وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل علاء علي، لاعب نادي الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، إذ اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين. بدأ الراحل مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 واستمر معه حتى عام 2012 قبل أن يرحل عنه إلى صفوف فريق تليفونات بني سويف، أحد أندية الدوري الممتاز في ذلك الوقت، ومنه انتقل إلى صفوف سموحة عام 2013.
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أمير مرتضى: جروس عنصري.. وعبد الحفيظ علامة استفهام

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، وأهلي جدة الحالي، كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك: "جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما أقول له إن فالفيردي مدرب برشلونة لا يحصل على مستحقات أكبر من ميسي، وكان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود أكبر منه، وببعض الأحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب".
محمود-علاء

أمير مرتضى: رفضنا بيع محمود علاء لهذا السبب

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن رفض القلعة البيضاء عرضا لشراء محمود علاء مدافع الفريق، قبل عدة شهور، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس، والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: "الزمالك تلقى عرضا في الصيف لضم محمود علاء ولكن رفضنا لحاجة الفريق لخدماته، كما أننا ندرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم".
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
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مرتضى منصور: مقتنع بحسام البدري.. وهذا موقف ميتشو

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته باستدعاء أحمد سيد "زيزو"، لاعب خط وسط القلعة البيضاء، للمنتخب الوطني في المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 11 و14 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد منصور في تصريحات تليفزيونية. وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، كان يستحق الانضمام للمنتخب بجوار محمود علاء وأحمد سيد (زيزو) وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمد عواد حارس المرمى. وأعتقد أن إصابة محمد عبد الغني تسببت فى عدم انضمامه في المرحلة الماضية".
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