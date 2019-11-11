بالأرقام.. رحلة في مسيرة الراحل علاء علي

علاء علي خاض خلال مسيرته 175 مباراة، بواقع 11.325 دقيقة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 19 أخرى، وخلال مسيرته مع الساحرة المستديرة توهج في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر

تحرير:كريم مليم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

علاء علي

توفى علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين. علاء علي ولد في يناير 1988، ويبلغ طوله 1.81 سم، وكان صاحب قدم يسرى رائعة، وكان يجيد اللعب على طرفي الملعب سواء الجناح الأيمن أو الأيسر، كما كان يجيد اللعب في مركز (10) صانع ألعاب. بدأ علاء علي مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل أروقة نادي الزمالك، وفي يناير 2009 تم تصعيده من فريق تحت 23 عامًا في القلعة البيضاء إلى الفريق الأول.

علاء علي خاض مع أبناء ميت عقبة 48 مباراة، بواقع 2.224 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى. وقبل رحيل علاء علي عن الزمالك في يوليو 2012، منتقلا إلى نادي تليفونات بني سويف، لعب في صفوف الجونة على سبيل الإعارة، ولعب في تليفونات بني سويف 13 مباراة، بواقع 951 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أخرى. ثم رحل