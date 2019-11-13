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لمحاربة مرض السكري.. تعرف على الأسباب والأعراض

يمكن أن يتطور مرض السكري 1 في أي عمر، رغم ظهوره غالبا أثناء الطفولة أو المراهقة، على الجانب الآخر، يتطور مرض السكري2، لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا
تحرير:إسراء سليمان ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مرض السكري
مرض السكري
يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي ما زالت تتصدر الأمراض التي يصاب بها ملايين الأشخاص، ومع التقدم والتطور، لا يوجد علاج ثابت وسريع المفعول، سوى تغيير أسلوب الحياة، والتعايش معه بشكل سليم، بجانب ذلك، يفضل عمل فحوصات للكشف عن الأعراض سريعًا، وتقليلها، منعًا لحدوث مضاعفات، تضر بالعين والكلى، بجانب ذلك ضعف السمع والحالات الجلدية، مع فقد القدرة على التنفس، خاصة أثناء الليل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "mayoclinic".
يوجد أنواع عديدة لمرض السكري، من بينها مرض السكري من النوع الأول، ومرض السكري من النوع الثاني، ولكن توجد أسباب مختلفة لكل منهما، لذا يجب التعرف على الأسباب أولًا، للتعامل مع الأعراض بعد ذلك: مرض السكري من النوع 1 يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم نظام المناعة لديك- وهو نظام الجسم لمكافحة العدوى
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تغير-الجلد-ومرض-السكري (2)

البهاق ليس منهم.. اعرف الأمراض الجلدية المعدية

توجد العديد من الأمراض الجلدية المنتشرة حول العالم، وفي كل عام تتزايد معدلات الإصابة، نتيجة لتأخير الكشف عن الأعراض والعلامات، تأتي الخطورة عندما تكون الأمراض معدية، وتنتقل من شخص لآخر، على سبيل المثال الهربس يعتبر أحد الأمراض الجلدية الشائعة لدى الكبار والصغار، إضافة إلى الجرب والتينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، على الجانب الآخرى توجد أمراض جلدية غير معدية مثل البهاق، بالرغم إنه مرض جلدي شائع الحدوث، إلا إنه لا ينتقل من شخص لآخر، نقلًا عن موقع "healthline".
الصداع والإرهاق

للتخلص من الصداع النصفي.. تناول هذا المشروب

يعتبر الصداع النصفي من أكثر المشكلات الصحية، التي تواجهنا في هذه الأيام، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل بعضها نفسية، بما في ذلك التوتر والقلق والعمل لساعات طويلة، والبعض الآخر، يرجع إلى مشكلات صحية، مثل التهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد، والتغيرات الهرمونية، وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم، وللتخلص من هذا الشعور المزعج، يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول العقاقير الطبية، لكن يمكنك التخلص من الصداع النصفي خلال خمس دقائق!، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
الالتهاب-الرئوي

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. «أسبابه وأعراضه»

يضم شهر نوفمبر حملات توعية عالمية لمكافحة بعض من الأمراض المزمنة، حيث بدأ بمكافحة سرطان الرئة، والتعرف على أسبابها، لأنها أصبحت خطرًا يهدد حياة العديد من الأشخاص، أما اليوم فهو "اليوم العالمي لمكافحة الالتهاب الرئوي"، ينتج من عدوى أو فيروس يهاجم أنسجة الرئتين، مما يؤدي إلى حدوث التهابات بالغة في الأكياس الهوائية بداخل الرئتين، وتعرف أيضًا باسم "الحويصلات الهوائية"، لذا لا بد من الكشف المبكر عن الأعراض لتلقي المصل المناسب، وذلك نقلًا عن موقع "webmd".
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