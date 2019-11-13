لمحاربة مرض السكري.. تعرف على الأسباب والأعراض

يمكن أن يتطور مرض السكري 1 في أي عمر، رغم ظهوره غالبا أثناء الطفولة أو المراهقة، على الجانب الآخر، يتطور مرض السكري2، لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا

تحرير:إسراء سليمان ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مرض السكري

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي ما زالت تتصدر الأمراض التي يصاب بها ملايين الأشخاص، ومع التقدم والتطور، لا يوجد علاج ثابت وسريع المفعول، سوى تغيير أسلوب الحياة، والتعايش معه بشكل سليم، بجانب ذلك، يفضل عمل فحوصات للكشف عن الأعراض سريعًا، وتقليلها، منعًا لحدوث مضاعفات، تضر بالعين والكلى، بجانب ذلك ضعف السمع والحالات الجلدية، مع فقد القدرة على التنفس، خاصة أثناء الليل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "mayoclinic".

يوجد أنواع عديدة لمرض السكري، من بينها مرض السكري من النوع الأول، ومرض السكري من النوع الثاني، ولكن توجد أسباب مختلفة لكل منهما، لذا يجب التعرف على الأسباب أولًا، للتعامل مع الأعراض بعد ذلك: مرض السكري من النوع 1 يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم نظام المناعة لديك- وهو نظام الجسم لمكافحة العدوى