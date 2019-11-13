لمحاربة مرض السكري.. تعرف على الأسباب والأعراض

يمكن أن يتطور مرض السكري 1 في أي عمر، رغم ظهوره غالبا أثناء الطفولة أو المراهقة، على الجانب الآخر، يتطور مرض السكري2، لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا
يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي ما زالت تتصدر الأمراض التي يصاب بها ملايين الأشخاص، ومع التقدم والتطور، لا يوجد علاج ثابت وسريع المفعول، سوى تغيير أسلوب الحياة، والتعايش معه بشكل سليم، بجانب ذلك، يفضل عمل فحوصات للكشف عن الأعراض سريعًا، وتقليلها، منعًا لحدوث مضاعفات، تضر بالعين والكلى، بجانب ذلك ضعف السمع والحالات الجلدية، مع فقد القدرة على التنفس، خاصة أثناء الليل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "mayoclinic".
يوجد أنواع عديدة لمرض السكري، من بينها مرض السكري من النوع الأول، ومرض السكري من النوع الثاني، ولكن توجد أسباب مختلفة لكل منهما، لذا يجب التعرف على الأسباب أولًا، للتعامل مع الأعراض بعد ذلك:
مرض السكري من النوع 1
يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم نظام المناعة لديك- وهو نظام الجسم لمكافحة العدوى
يوجد أنواع عديدة لمرض السكري، من بينها مرض السكري من النوع الأول، ومرض السكري من النوع الثاني، ولكن توجد أسباب مختلفة لكل منهما، لذا يجب التعرف على الأسباب أولًا، للتعامل مع الأعراض بعد ذلك:
مرض السكري من النوع 1
يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم نظام المناعة لديك- وهو نظام الجسم لمكافحة العدوى - خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويدمرها، إضافة إلى ذلك، يعتقد العلماء أن مرض السكري من النوع الأول ناتج عن الجينات والعوامل البيئية مثل الفيروسات التي قد تسبب المرض.
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مرض السكري من النوع 2
النوع الثاني من مرض السكري - وهو الشكل الشائع لمرض السكري، ينتج أيضًا من عدة عوامل بما في ذلك أسلوب الحياة والجينات.
ما سبق بعض من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، أما بالنسبة للأعراض، فتظهر أعراض النوع الأول بشكل أسرع من النوع الثاني، ولكن يتشابه كل منهما في بعض العلامات، وما يلي بعض منها:
زيادة العطش
كثرة التبول
الجوع الشديد
فقدان الوزن غير المبرر
إعياء
عدم وضوح الرؤية
القروح
الالتهابات المتكررة، مثل اللثة أو التهابات الجلد والتهابات المهبل
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يمكن أن يتطور مرض السكري من النوع 1 في أي عمر، رغم ظهوره غالبًا أثناء الطفولة أو المراهقة، على الجانب الآخر، يتطور مرض السكري من النوع الثاني، لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، أما بالنسبة لعوامل الخطورة، فيختلف النوع الأول قليلًا عن النوع الثاني، وما يلي بعض منها:
النوع الأول من مرض السكري
تاريخ العائلة: إذا كان لديك أقارب مصابون بمرض السكري، فستكون فرص الإصابة قوية أيضًا، لذا ينبغي فحص أي شخص لديه أم أو أب أو أخت أو أخ يعاني من مرض السكري 1.
أمراض البنكرياس: يمكن أن تبطئ قدرته على صنع الأنسولين.
العدوى أو المرض: بعض الإصابات والأمراض يمكن أن تلحق الضرر بالبنكرياس.
النوع الثاني من مرض السكري
تشمل عوامل الخطورة لمرض السكري من النوع الثاني ما يلي:
ضغط دم مرتفع
ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم
سكري الحمل
اتباع نظام غذائي عالي الدهون والكربوهيدرات
نمط حياة غير مستقر
السمنة أو زيادة الوزن
شيخوخة
وإذا لم يتلق المريض الدواء المناسب، للتغلب على مرض السكري، يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات، ومشكلات صحية بالغة، قد تصل إلى تلف بعض من الأعضاء الحيوية، وما يلي بعض منها:
أمراض القلب والأوعية الدموية: يزيد مرض السكري بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، بما في ذلك مرض الشريان التاجي مع ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتضييق الشرايين (تصلب الشرايين) وارتفاع ضغط الدم.
تلف الأعصاب: يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى إصابة جدران الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) التي تغذي أعصابك، خاصة في الساقين.
تلف العين: يمكن أن يتسبب مرض السكري في إتلاف الأوعية الدموية للشبكية، مما يسبب العمى، ويزيد مرض السكري أيضًا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والزرق.
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