للتخلص من الصداع النصفي.. تناول هذا المشروب

تحرير:إسراء سليمان ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الصداع النصفي

يعتبر الصداع النصفي من أكثر المشكلات الصحية، التي تواجهنا في هذه الأيام، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل بعضها نفسية، بما في ذلك التوتر والقلق والعمل لساعات طويلة، والبعض الآخر، يرجع إلى مشكلات صحية، مثل التهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد، والتغيرات الهرمونية، وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم، وللتخلص من هذا الشعور المزعج، يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول العقاقير الطبية، لكن يمكنك التخلص من الصداع النصفي خلال خمس دقائق!، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".

في كثير من الأحيان يكون شرب الماء غير كافٍ، للتخلص من الصداع النصفي، فأنت بحاجة إلى مشروب أقوى من ذلك، للشعور بالراحة سريعًا، لذا ينصح خبراء التغذية بمشروب سحري، يمكنك صنعه خلال خمس دقائق، للتخلص من الصداع النصفي، وما يلي المكونات: 1-كوب من الماء 2-عصير من الليمون الطازج 3-معلقتان من ملح البحر