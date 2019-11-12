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للتخلص من الصداع النصفي.. تناول هذا المشروب

تحرير:إسراء سليمان ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الصداع النصفي
الصداع النصفي
يعتبر الصداع النصفي من أكثر المشكلات الصحية، التي تواجهنا في هذه الأيام، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل بعضها نفسية، بما في ذلك التوتر والقلق والعمل لساعات طويلة، والبعض الآخر، يرجع إلى مشكلات صحية، مثل التهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد، والتغيرات الهرمونية، وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم، وللتخلص من هذا الشعور المزعج، يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول العقاقير الطبية، لكن يمكنك التخلص من الصداع النصفي خلال خمس دقائق!، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
في كثير من الأحيان يكون شرب الماء غير كافٍ، للتخلص من الصداع النصفي، فأنت بحاجة إلى مشروب أقوى من ذلك، للشعور بالراحة سريعًا، لذا ينصح خبراء التغذية بمشروب سحري، يمكنك صنعه خلال خمس دقائق، للتخلص من الصداع النصفي، وما يلي المكونات: 1-كوب من الماء  2-عصير من الليمون الطازج 3-معلقتان من ملح البحر
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الالتهاب-الرئوي

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. «أسبابه وأعراضه»

يضم شهر نوفمبر حملات توعية عالمية لمكافحة بعض من الأمراض المزمنة، حيث بدأ بمكافحة سرطان الرئة، والتعرف على أسبابها، لأنها أصبحت خطرًا يهدد حياة العديد من الأشخاص، أما اليوم فهو "اليوم العالمي لمكافحة الالتهاب الرئوي"، ينتج من عدوى أو فيروس يهاجم أنسجة الرئتين، مما يؤدي إلى حدوث التهابات بالغة في الأكياس الهوائية بداخل الرئتين، وتعرف أيضًا باسم "الحويصلات الهوائية"، لذا لا بد من الكشف المبكر عن الأعراض لتلقي المصل المناسب، وذلك نقلًا عن موقع "webmd".
التهاب-السحايا

«التيتانوس».. أمراض معدية يواجهها طفلك في المدارس

انتشار الأمراض في العام الدراسي ليس أمرا جيدا، بل يحدث كل عام، كما هناك بعض الأمراض المتكررة وأخرى جديدة تظهر نتيجة العدوى والفيروسات، وكل أم تحاول حماية طفلها سواء من خلال عزله لبعض الوقت أو عن طريق التطعيم. وخلال مرحلة الطفولة والمراهقة يحتاج الطفل إلى تقوية جهازه المناعة لكي لا يتأثر بشكل مبالغ فيه بالأمراض من حوله، وإذا كنت لست على دراسة بالأمراض المعدية التي قد تنتقل إلى طفلك فيجب معرفة كل واحدة منها للتعامل معها بالشكل الصحيح، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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احذر.. الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية

أعلنت وكالات صحية عالمية، أن الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية، وأنه قد قتل ما يربو على 800 ألف طفل خلال العام الماضي، وذلك رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه. وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية 4 وكالات صحية أخرى، الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الثلاثاء.
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علاج -الصداع

لماذا قد يكون علاج الصداع النصفي الجديد «طفرة»؟

الصداع النصفي من الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص من وقت لآخر، حيث تشعر بألم شديد في الرأس ولا تستطيع الجلوس في ضوضاء، كما أنك لا تتحمل كلمة من شخص آخر، وعلى الرغم من وجود علاجات له، فإن العقار الجديد قد يساعد بشكل كبير. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) مؤخرًا على دواء Lasmiditan، الذي يباع تحت الاسم التجاري Reyvow لعلاج الصداع النصفي الحاد، ولكن الغرض من هذا العلاج ليس منع الصداع النصفي، وإنما يعالج الصداع النصفي المصاحب بالأورة أو بدونها، وهي ظاهرة حسية شائعة أو اضطراب بصري يحدث خلال هذه الحالة.
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