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ضبط 21 ألف قرص أدوية مخدرة ومهربة في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
أدوية مخدرة_أرشيفية
أدوية مخدرة_أرشيفية
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وداهمت الحملة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمدينة القرين، بعد ورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بهما بواقع عدد «21230 قرص- عبوة- وحدة- زجاجة» لأدوية متنوعة منها: «أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
الرئيس-السيسى

السيسي: التنمية وتغيير الواقع أفضل سبيل لمكافحة التطرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المسئول الصيني البارز إلى مصر، مشيرا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.
السيسي (5)

السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وضبط الأسواق.
افتتاح- اول -مدرسة -متخصصة- في -ادارة- وتشغيل -المطاعم

افتتاح أول مدرسة متخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيقًا لرؤية مصر 2030. ورحب الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير، بجميع الطلاب والمعلمين ووجه الشكر لجميع القائمين على تعاونهم المثمر مع الوزارة لافتتاح المدرسة، وعما تم توفيره من تدريبات للمعلمين وإعداد مناهج دراسية متقدمة للطلاب في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وفيما يتعلق بمعلمي وإداري المدرسة.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

طلب إحاطة بشأن مخاطر الصيدليات الإلكترونية على الصحة

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مخاطر ظاهرة "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المواطنين، قائلة إن هناك ظاهرة جديدة في طريقها للانتشار وهي "الصيدليات الإلكترونية"، والتي أنشأت لنفسها صفحات عبر موقع "فيسبوك، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل، دون أن يكون لها أي أساس قانوني على أرض الواقع.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: توفير 513 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات خلال عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان توريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوي و14 محطة معالجة بالمستشفيات في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوي خلال العام المالي 2018-2019، إذ قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الخميس: «إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجاري توفير 2600 ماكينة غسيل كلوي و2000 كرسي كلى لصالح الوزارة، كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 9 ملايين مرشح کلي، وجاري توزيعهم على المستشفيات ووحدات غسيل الكلي».
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

غلق 315 منشأة غذائية وإعدام 24 طن أغذية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشو الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك بناءً على تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها لوصول منتج غذائي آمن حفاظا على صحة المواطنين، إذ أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 24 طنا و291 كجم أغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة تدرج 7 مواد على جدول المخدرات

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رقم 651 لسنة 2019، بإضافة مجموعة من المواد ومشتقاتها وأملاحها ونظائرهـا واسـتراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القـسم الثـاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتتضمن المجموعات المضافة حديثا إلى جدول المخدرات، مشتقات لنبات القنب، وهو النبتة التي ينتج منها منتجات يعدان من أخطر منتجات المخدرات على الإطلاق هما الحشيش والماريجوانا.
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