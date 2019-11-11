ضبط 21 ألف قرص أدوية مخدرة ومهربة في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

أدوية مخدرة_أرشيفية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وداهمت الحملة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمدينة القرين، بعد ورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بهما بواقع عدد «21230 قرص- عبوة- وحدة- زجاجة» لأدوية متنوعة منها: «أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة