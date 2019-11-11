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السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تحرير:أ.ش.أ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وضبط الأسواق.
ووجه الرئيس بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
الرئيس-السيسى

السيسي: التنمية وتغيير الواقع أفضل سبيل لمكافحة التطرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المسئول الصيني البارز إلى مصر، مشيرا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.
ضبط-ادوية-مخدرة (1)

ضبط 21 ألف قرص أدوية مخدرة ومهربة في الشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
افتتاح- اول -مدرسة -متخصصة- في -ادارة- وتشغيل -المطاعم

افتتاح أول مدرسة متخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيقًا لرؤية مصر 2030. ورحب الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير، بجميع الطلاب والمعلمين ووجه الشكر لجميع القائمين على تعاونهم المثمر مع الوزارة لافتتاح المدرسة، وعما تم توفيره من تدريبات للمعلمين وإعداد مناهج دراسية متقدمة للطلاب في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وفيما يتعلق بمعلمي وإداري المدرسة.
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احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: خطبة الوداع دستور عالمي للناس في كل زمان ومكان

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المتأمل في خطبة الوداع التاريخية يرى أنها لم تكن موجهة للمسلمين فقط، بل كانت للناس جميعًا، وكانت عبارته المفضلة في لفت العقول والأنظار هي " أيها الناس"، وليس "أيها المسلمون" ولا "أيها المؤمنون"، مشيرًا إلى أن مؤرخي الغرب المنصفين ممن رزقوا حظًا من استقامة الشعور، ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم وبلاغة السنة المشرفة؛ وضعوا أيديهم على مبدأ " الأخوة الإنسانية الجامعة" المتغلغل في هذه الرسالة الخالدة عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
السيسي (5)

السيسي يشدد على مفهوم حقوق الإنسان الشامل

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" المتضمن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيره. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الأربعاء لعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، إذ صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
السيسي (2)

السيسي يفتتح مجمع مصانع الرخام في «جفجافة»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء. وكان الرئيس السيسي، قد أكد ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة».
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