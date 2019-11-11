الجيش العراقي: لن نسمح بالاعتداء على العناصر الأمنية

تحرير:أ.ش.أ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

الجيش العراقي

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، إن الدولة لا تريد أن تنجر وراء التظاهرات إلى اتجاه أخر، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات في مناطق محددة من بغداد قامت بأعمال إجرامية خطيرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الإثنين: «أن هناك أعمالًا تخريبية في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط بغداد، وأعمال سلب ونهب حدثت داخل الأزقة ضمن ساحة الخلاني، فضلًا عن حرق مدرسة وثلاث بنايات حكومية».

وأوضح خلف، أن الحكومة لديها صور بكل الجرائم التي ارتكبت حتى الآن وستقوم ببثها على وسائل الإعلام، وستوجه الأجهزة بملاحقة هؤلاء، مشيرًا إلى أن عددًا من المجموعات الخارجة عن القانون أغلقوا ثلاثة جسور حيوية بقلب مدينة الناصرية وعطلوا حركة الناس بالمدينة، مؤكدًا أن بقية المتظاهرين لا علاقة لهم بهذا. وأشار