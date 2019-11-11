سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الجيش العراقي: لن نسمح بالاعتداء على العناصر الأمنية

تحرير:أ.ش.أ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، إن الدولة لا تريد أن تنجر وراء التظاهرات إلى اتجاه أخر، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات في مناطق محددة من بغداد قامت بأعمال إجرامية خطيرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الإثنين: «أن هناك أعمالًا تخريبية في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط بغداد، وأعمال سلب ونهب حدثت داخل الأزقة ضمن ساحة الخلاني، فضلًا عن حرق مدرسة وثلاث بنايات حكومية».
وأوضح خلف، أن الحكومة لديها صور بكل الجرائم التي ارتكبت حتى الآن وستقوم ببثها على وسائل الإعلام، وستوجه الأجهزة بملاحقة هؤلاء، مشيرًا إلى أن عددًا من المجموعات الخارجة عن القانون أغلقوا ثلاثة جسور حيوية بقلب مدينة الناصرية وعطلوا حركة الناس بالمدينة، مؤكدًا أن بقية المتظاهرين لا علاقة لهم بهذا. وأشار
اقرأ المزيد
التظاهر -في -لبنان (4)

في «أحد الإصرار».. شوارع لبنان تكتظ بالمتظاهرين وهجوم على المتاجر

اكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، مساء اليوم، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان، ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل، محملين إياها مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على نحو غير مسبوق، ومطالبين باستقلال القضاء ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
تظاهرات في الجزائر

المرشحون لرئاسيات الجزائر.. وجوه محسوبة على بوتفليقة

رغم الرفض الكامل من الشارع الجزائري للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، فإن السلطة والجيش يصرون على إجراء هذا الاستحقاق، المحدد له 12 ديسمبر المقبل. ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد منذ فبراير 2019، إجراء الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إقامة مؤسسات انتقالية قبل ذلك. وبينما تستمر الاحتجاجات المناهضة لتنظيم الانتخابات، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس السبت، القائمة النهائية للمرشحين، الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها الشهر المقبل.
احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
احتجاجات لبنان

حكومة الإنقاذ أبرز مطالب اللبنانيين في «أحد الإصرار»

على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، تحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية. ووسط هذا المشهد تسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
احتجاجات العراق

مقتل وإصابة 25 شخصًا واعتقال 283 في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي تجاوز بحق الممتلكات العامة والخاصة، داعيا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن التصادم والالتزام بسلمية التظاهرات. وبدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين.
احتجاجات العراق

متظاهرو العراق يفتتحون أحد أهم شوارع العاصمة

افتتح عدد من المتظاهرين العراقيين شارع أبو نواس، الذي يعد أحد أهم شوارع العاصمة، وذلك بمساعدة من الشرطة الاتحادية، كاسرين بذلك أمرا من قيادة عمليات بغداد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكان عدد من المتظاهرين العراقيين أغلقوا، أمس الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، ما أدى إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل.
احتجاجات العراق

250 شهيدًا و11 ألف مصابًا.. حصيلة احتجاجات العراق

كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]