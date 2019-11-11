بمشاركة 4 فرق.. السعودية تستقبل كأس السوبر الإسباني

تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، التي قالت إن جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، توسط لكي يتم اختيار المملكة العربية السعودية، دون أن يحصل اللاعب على أي عمولة من أجل ذلك الأمر، وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة من الثامن من شهر يناير المقبل وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا، وستجرى القرعة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

ويشارك برشلونة وأتلتيكو مدريد، بصفتهما الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في الليجا، ونادي فالنسيا بصفته بطل الكأس، وريال مدريد بصفته المتأهل لنصف نهائي الكأس وصاحب أفضل سجل تاريخي، ليحل مكان وصيف بطل الكأس. ووقع الاتحاد الإسباني عقدًا مع نظيره السعودي، لمدة ثلاثة مواسم لإقامة البطولة في المملكة،