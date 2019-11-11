رياضة

بمشاركة 4 فرق.. السعودية تستقبل كأس السوبر الإسباني

تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
كأس السوبر الإسباني
كأس السوبر الإسباني
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، التي قالت إن جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، توسط لكي يتم اختيار المملكة العربية السعودية، دون أن يحصل اللاعب على أي عمولة من أجل ذلك الأمر، وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة من الثامن من شهر يناير المقبل وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا، وستجرى القرعة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
ويشارك برشلونة وأتلتيكو مدريد، بصفتهما الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في الليجا، ونادي فالنسيا بصفته بطل الكأس، وريال مدريد بصفته المتأهل لنصف نهائي الكأس وصاحب أفضل سجل تاريخي، ليحل مكان وصيف بطل الكأس. ووقع الاتحاد الإسباني عقدًا مع نظيره السعودي، لمدة ثلاثة مواسم لإقامة البطولة في المملكة،
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غانا

غانا بالقوة الضاربة في مواجهة مصر بأمم إفريقيا

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات، وشهد التشكيل استبدال لاعبين عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح أمام الكاميرون حيث دخل كل من لو موتي في وسط الملعب بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم.
علاء- على (1)

بالأرقام.. رحلة في مسيرة الراحل علاء علي

توفى علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين. علاء علي ولد في يناير 1988، ويبلغ طوله 1.81 سم، وكان صاحب قدم يسرى رائعة، وكان يجيد اللعب على طرفي الملعب سواء الجناح الأيمن أو الأيسر، كما كان يجيد اللعب في مركز (10) صانع ألعاب. بدأ علاء علي مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل أروقة نادي الزمالك، وفي يناير 2009 تم تصعيده من فريق تحت 23 عامًا في القلعة البيضاء إلى الفريق الأول.
علاء- على (2)

وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل علاء علي، لاعب نادي الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، إذ اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين. بدأ الراحل مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 واستمر معه حتى عام 2012 قبل أن يرحل عنه إلى صفوف فريق تليفونات بني سويف، أحد أندية الدوري الممتاز في ذلك الوقت، ومنه انتقل إلى صفوف سموحة عام 2013.
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فالنسيا

إشبيلية يترك الصدارة لبرشلونة بتعادل أمام فالنسيا

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، سجل لوكاس أوكامبوس هدف التقدم للضيوف، فيما أدرك روبين سوبرينو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، وبنفس النقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ليجانيس حاليًّا.
فالفيردي‎

مدرب برشلونة: ما يفعله ميسي مستحيل

أكد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكتالوني، من المستحيل على أي شخص القيام به. جاء ذلك بعدما قاد الأخير فريقه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، قائلا: "تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب تبدي لك أن كل شيء سهل، وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، لكن هذا مستحيل".
هدف راموس في اتليتكو مدريد

مودريتش عن هدف راموس في أتلتيكو: غير تاريخ الكرة

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".
اتليتكو مدريد

التعادل يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق أتليتكو مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس، التي جمعتهما على ملعب مينديز وروزا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الفارو موراتا كان صاحب هدف التقدم للأتليتي، فيما أدرك لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليخسر أبناء المدرب دييجو سيميوني نقطتين في صراع المنافسة على الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث، علمًا بأن الأخير يلعب أمام بلد الوليد، في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
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