غانا بالقوة الضاربة في مواجهة مصر بأمم إفريقيا

تحرير:كريم أحمد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

غانا- الكاميرون

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات، وشهد التشكيل استبدال لاعبين عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح أمام الكاميرون حيث دخل كل من لو موتي في وسط الملعب بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم.

وجاء تشكيل غانا كالتالي: حراسة المرمى: كوامي باه. خط الدفاع: كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد. خط الوسط: إيمانويلي لو موتي، مايكل اجبيكبورنو، ياو يبواه. خط الهجوم: إيفانز منساه، صامويل أوبينج، كوابينا أوسو. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون