الإعدام والحبس 3 سنوات لقاتلي الطفلة سندس بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

الطفلة سندس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بإعدام المتهم «ع. ر. س»، سائق توكتوك، لاتهامه بقتل الطفلة «سندس . أ . م»، بعد سرقتها، وإلقائها من الطابق السادس، بعد تصديق فضيلة مفتي الديار المصرية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والسجن 3 سنوات لشقيقته المدعوة «ع. ر. س»، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019، جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة «ن. م. ال»، عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم «ع. ر. س»، 19 عامًا، سائق توكتوك، وشقيقته المتهمة «ع. ر. س»، 21 عامًا ربة منزل. وتبين أنه حال تواجد المجني عليها للعب مع الأطفال أسفل العقار محل سكنها، قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها بحجة أن والدتها متواجدة