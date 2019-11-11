رياضة

مران الأهلي.. محاضرة فايلر وانتظام الشيخ ومارسيلو

تحرير:أحمد سعيد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
مران الأهلي
مران الأهلي
استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام، وبدأ المران بمحاضرة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق ابتداء من اليوم استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقاد فايلر مران الفريق اليوم بعد عودته من سويسرا، حيث قضى إجازة قصيرة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي بعد العودة من معسكر الإمارات. وشارك أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الأهلي، في المران الجماعي بعد اكتمال جاهزيتهما من الناحية الطبية، وخضوعهما لفحص طبي للتأكد من تعافيهما، وخاض الفريق فقرة بدنية
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مؤتمر شوقي غريب

أين كان شوقي غريب في بداية الشوط الثاني للقاء غانا؟

في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم بدأ الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره الغاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في عدم وجود شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث مرت 3 دقائق دون دخوله أرضية الملعب بالرغم من نزول الفريقين وتسجيل منتخب غانا الهدف الثاني له في المباراة من خطأ لمحمد عبدالسلام. وظهر شوقي غريب وهو يدخل أرضية الملعب في الدقيقة 48 بعد تلقى المنتخب الوطني الهدف الثاني وبدا مندهشًا عندما نظر إلى شاشة الاستاد ووجد النتيجة 2-1 لصالح المنتخب الغاني؛ مما دفعه للاستفسار من الجهاز الفني "هو في إيه؟"
حمدى-فتحى

إصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب الوطني

تعرض حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق المنتخب الوطني اليوم الإثنين بملعب برج العرب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي خضع لها لاعب فريق الأهلي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع في غضروف الركبة و يتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف العلاج نظرًا لإنه تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.
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رينيه فايلر

مران الأهلي في دبي.. اجتماع فايلر وتدريبات خططية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه، كما عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال المران.
وليد-أزارو (3)

أزارو: مونديال الأندية حلمي المنتظر

وصف المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجربته مع الأهلي بأنها رائعة، ومن أفضل التجارب الكروية في مشواره الاحترافي، مؤكدًا أن اللعب للأهلي حلم طالما راود كثيرين من اللاعبين العرب لشعبيته وجماهيريته الجارفة التي تجاوزت الوطن العربي والقارة السمراء ووصلت للعالمية، وتابع وليد أزارو: «الحمد لله على هذه التجربة التي شهدت نجاحات كثيرة.. فقد حققت خلالها العديد من البطولات والأرقام والجوائز الشخصية وهذه كلها أمور تدعوه للفخر بالتجربة الأهلاوية».
رامي ربيعة - حسين الشحات - محمود وحيد - محمد مجدي أفشة

فايلر يطير لسويسرا.. وعودة دوليي الأهلي إلى القاهرة

يسافر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه في سويسرا؛ لقضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجاري. ويقود فايلر حاليا تدريبات الأهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى الأربعاء المقبل استعدادا للارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي. وقرر رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب، لتُقرر عودة الدوليين صباح اليوم.
سيد عبد الحفيظ

الأهلي يكشف عن مصير ودية معسكر الإمارات

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف فريق الكرة بالقلعة الحمراء من خوض ودية خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق في الإمارات بمدينة دبي لمدة أسبوع، وينتهي يوم الأربعاء المقبل، في إطار الاستعدادات للارتباطات المقبلة، وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الفريق لن يخوض مباراة ودية خلال معسكره الجاري حاليا في الإمارات. وعلمت "التحرير" أن عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق جاء بسبب ارتباطات الأندية الإماراتية حاليا بمسابقة الدوري، الأمر الذي صعّب الأمور على مسؤولي الأحمر من أجل الاتفاق على مباراة ودية.
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