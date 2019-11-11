مران الأهلي.. محاضرة فايلر وانتظام الشيخ ومارسيلو

تحرير:أحمد سعيد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

مران الأهلي

استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام، وبدأ المران بمحاضرة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق ابتداء من اليوم استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقاد فايلر مران الفريق اليوم بعد عودته من سويسرا، حيث قضى إجازة قصيرة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي بعد العودة من معسكر الإمارات. وشارك أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الأهلي، في المران الجماعي بعد اكتمال جاهزيتهما من الناحية الطبية، وخضوعهما لفحص طبي للتأكد من تعافيهما، وخاض الفريق فقرة بدنية

وقاد فايلر مران الفريق اليوم بعد عودته من سويسرا، حيث قضى إجازة قصيرة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي بعد العودة من معسكر الإمارات.



وشارك أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الأهلي، في المران الجماعي بعد اكتمال جاهزيتهما من الناحية الطبية، وخضوعهما لفحص طبي للتأكد من تعافيهما، وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض تقسيمة بمشاركة حارسين.



وخاض شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراس مرمى الأهلي تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وشارك الثلاثي في تدريبات منفردة اشتملت على فقرات متنوعة وفقا للجزء الخاص بتدريبات الحراس ثم استكملوا المران من خلال المشاركة في تدريبات الكرة.



وكان الأهلي قد أنهى المرحلة الأولى من الإعداد التي اشتملت على معسكر تدريبي استمر لمدة أسبوع في الإمارات.