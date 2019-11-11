نجوم الكرة المصرية ينعون علاء علي

لعب علاء علي للزمالك والمصري ووادي دجلة وطلائع الجيش وبتروجيت، وخاض طوال مسيرته 175 مباراة، منها 158 مباراة في الدوري، و12 في الكأس، و5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

علاء علي

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على نعي علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين، وقام نجوم كرة القدم المصرية بنعي اللاعب. وبدأ الراحل مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009، واستمر معه حتى عام 2012 قبل أن يرحل عنه إلى صفوف فريق تليفونات بني سويف، أحد أندية الدوري الممتاز في ذلك الوقت، ومنه انتقل إلى صفوف سموحة عام 2013.

وكتب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قائلا: "خالص عزائي لجميع جماهير الكرة المصرية لوفاة لاعب نادي الزمالك علاء علي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، الغريب أن موضوع مرضه منذ فترة ومحدش دعمه، ولا