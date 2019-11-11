رياضة

نجوم الكرة المصرية ينعون علاء علي

لعب علاء علي للزمالك والمصري ووادي دجلة وطلائع الجيش وبتروجيت، وخاض طوال مسيرته 175 مباراة، منها 158 مباراة في الدوري، و12 في الكأس، و5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا
تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
علاء علي
علاء علي
حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على نعي علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين، وقام نجوم كرة القدم المصرية بنعي اللاعب. وبدأ الراحل مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009، واستمر معه حتى عام 2012 قبل أن يرحل عنه إلى صفوف فريق تليفونات بني سويف، أحد أندية الدوري الممتاز في ذلك الوقت، ومنه انتقل إلى صفوف سموحة عام 2013.
وكتب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قائلا: "خالص عزائي لجميع جماهير الكرة المصرية لوفاة لاعب نادي الزمالك علاء علي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، الغريب أن موضوع مرضه منذ فترة ومحدش دعمه، ولا
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مؤتمر شوقي غريب

أين كان شوقي غريب في بداية الشوط الثاني للقاء غانا؟

في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم بدأ الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره الغاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في عدم وجود شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث مرت 3 دقائق دون دخوله أرضية الملعب بالرغم من نزول الفريقين وتسجيل منتخب غانا الهدف الثاني له في المباراة من خطأ لمحمد عبدالسلام. وظهر شوقي غريب وهو يدخل أرضية الملعب في الدقيقة 48 بعد تلقى المنتخب الوطني الهدف الثاني وبدا مندهشًا عندما نظر إلى شاشة الاستاد ووجد النتيجة 2-1 لصالح المنتخب الغاني؛ مما دفعه للاستفسار من الجهاز الفني "هو في إيه؟"
حمدى-فتحى

إصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب الوطني

تعرض حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق المنتخب الوطني اليوم الإثنين بملعب برج العرب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي خضع لها لاعب فريق الأهلي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع في غضروف الركبة و يتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف العلاج نظرًا لإنه تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.
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طارق-العشرى

طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، ستقام في موعدها حتى الآن ولم يتم أي تعديل على موعدها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى كما تردد، حيث كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حتى الآن... مباراة القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".
مران الأهلي

مران الأهلي.. حضور الخطيب وجلسة بين فايلر وسيزا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ودعم اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الزمالك، المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.. وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي.
ألبيرت كارتير

ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
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