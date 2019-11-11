الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

أحمد الطيب شيخ الأزهر

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.

وأكد الطيب، أنه لا يمكن إلقاء اللوم على العالم الإسلامي وحده في انتشار الأفكار المتطرفة، حيث أن هناك أجندات وسياسات دولية تستخدم الفكر المتطرف لتغذية الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل فرض هيمنتها وتحقيق أهداف السيطرة على المنطقة، مبينًا أن المسلمين هم أكثر ضحايا الإرهاب الذي يلصقه البعض بالإسلام.وأوضح