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الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
وأكد الطيب، أنه لا يمكن إلقاء اللوم على العالم الإسلامي وحده في انتشار الأفكار المتطرفة، حيث أن هناك أجندات وسياسات دولية تستخدم الفكر المتطرف لتغذية الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل فرض هيمنتها وتحقيق أهداف السيطرة على المنطقة، مبينًا أن المسلمين هم أكثر ضحايا الإرهاب الذي يلصقه البعض بالإسلام.وأوضح
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير عن ضحية قطار طنطا: «غفل الكمسري وقفز»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كمسري قطار «كفر الزيات– طنطا»، طلب من الشاب أحمد مبروك، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بمركز الزيات، إظهار الكارنيه الخاص به لتدخينه السجائر، موضحًا أن الكمسري حاول منعه من شرب السجائر إلا أنه صمم على شرب السيجارة. وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بـ«برنامج 90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم، أن الكمسري قام باستدعاء مندوب الشرطة من أجل عمل محضر لعدم استجابته للأوامر، وبمجرد التفاته للحديث مع المندوب فوجئ بأن الشاب قفز من القطار أثناء دخوله للمحطة، منوهًا بأن سرعة القطار كانت بطيئة.
الدكتور-عاشور-أحمد-عمري-رئيس-الهيئة-العامة-لتعليم-الكبار-ومحو-الأمية

هيئة تعليم الكبار: لدينا 18 مليون أمي في مصر (فيديو)

كشف رئيس الجهاز التنفيذ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عاشور عمري، اليوم الإثنين، عن نسبة الأمية في مصر، قائلًا، لدينا حوالي 18 مليون أمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية وتخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتي تتلخص في عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

للمرة الثانية.. شاب يلقي بنفسه من القطار بسبب غرامة التدخين

لم يمر سوى أيام قليلة على واقعة قطار «الإسكندرية- الأقصر»، التي بدأت أحداثها عندما استوقف كمسري شابين يعملان في بيع الميداليات، وطلب تذكرتي الركوب منهما، وتبين عدم حملهما تذاكر، فطالبهما بدفع ثمن التذكرة وغرامة بإجمالي 70 جنيها، وأصر على دفعهما المبلغ وإلا تسليمها للشرطة، وأجبرهما على القفز من القطار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، إلا أن هذه الواقعة تتكرر اليوم بوفاة شخص آخر بعد مشادات كلامية بينه وبين كمسري «قطار كفر الزيات– طنطا»، بسبب غرامة التدخين، أدت هذه المشادة إلى قفز الشاب من القطار أثناء سيره ووفاته في الحال.
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سيول وأمطار.. الأرصاد: انتظروا موجة طقس سيئة الأربعاء

قال الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الإثنين، إن هناك حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، تشهدها بعض محافظات الجمهورية. وأضاف صابر في تصريحاتة إلى «التحرير»، أن هناك سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء الجمهورية، تصل إلى السيول بحلايب وشلاتين، وبعض مناطق بالبحر الأحمر، نظرًا لوجود مناطق جبلية بها، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار تبدأ الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري، محذرا السائقين باتباع تعليمات ونصائح رجال المرور خاصة أثناء السير على الطرق السريعة لتفادي الحوادث.
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السيسي: التنمية وتغيير الواقع أفضل سبيل لمكافحة التطرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المسئول الصيني البارز إلى مصر، مشيرا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.
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شيخ الأزهر: النبي محمد من أكبر محبي الخير للإنسانية

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه رغم مرور 1949 عامًا، على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة، ترنو نحو هذا الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ما كان لها أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها؛ لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميّزت به، وهو بُعد «الآداب الإنسانية العالية»، العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات.
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الطيب: الأزهر يثق بحكمة الرئيس وإخلاصه في الحفاظ على الوطن

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، إن الأزهر الشريف لديه ثقة كاملة في الله تعالى بأننا سوف نتجاوز جميع التحديات، كما يثق الأزهر بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعزمه وإخلاصه في الحفاظ على الوطن والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج، مضطرب الغابات والأهداف، مهنئًا فضيلته الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بأطيب التهاني بذكرى مولد رسول الإنسانية محمد، مؤكدًا أن الأزهر خلال أكثر من ألف عام يقوم على حراسة القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين تركهما لنا رسول الله، دفاعًا عن ثقافة الأمة ووحدتها، ودفاعا عن الوطن وتاريخه.
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شيخ الأزهر: خطبة الوداع دستور عالمي للناس في كل زمان ومكان

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المتأمل في خطبة الوداع التاريخية يرى أنها لم تكن موجهة للمسلمين فقط، بل كانت للناس جميعًا، وكانت عبارته المفضلة في لفت العقول والأنظار هي " أيها الناس"، وليس "أيها المسلمون" ولا "أيها المؤمنون"، مشيرًا إلى أن مؤرخي الغرب المنصفين ممن رزقوا حظًا من استقامة الشعور، ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم وبلاغة السنة المشرفة؛ وضعوا أيديهم على مبدأ " الأخوة الإنسانية الجامعة" المتغلغل في هذه الرسالة الخالدة عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.
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