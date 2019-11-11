شوقي غريب يعلن تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة غانا

تحرير:كريم أحمد - أحمد سعيد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

منتخب مصر

أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا، في المباراة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.

وجاء تشكيل مصر كالتالى:- حراسة المرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقى، أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: عمار حمدى، أكرم توفيق، رمضان صبحي. خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي،