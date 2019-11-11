رياضة

شوقي غريب يعلن تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة غانا

تحرير:كريم أحمد - أحمد سعيد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا، في المباراة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
وجاء تشكيل مصر كالتالى:- حراسة المرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقى، أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: عمار حمدى، أكرم توفيق، رمضان صبحي. خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي،
اقرأ المزيد
مؤتمر شوقي غريب

أين كان شوقي غريب في بداية الشوط الثاني للقاء غانا؟

في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم بدأ الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره الغاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في عدم وجود شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث مرت 3 دقائق دون دخوله أرضية الملعب بالرغم من نزول الفريقين وتسجيل منتخب غانا الهدف الثاني له في المباراة من خطأ لمحمد عبدالسلام. وظهر شوقي غريب وهو يدخل أرضية الملعب في الدقيقة 48 بعد تلقى المنتخب الوطني الهدف الثاني وبدا مندهشًا عندما نظر إلى شاشة الاستاد ووجد النتيجة 2-1 لصالح المنتخب الغاني؛ مما دفعه للاستفسار من الجهاز الفني "هو في إيه؟"
حمدى-فتحى

إصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب الوطني

تعرض حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق المنتخب الوطني اليوم الإثنين بملعب برج العرب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي خضع لها لاعب فريق الأهلي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع في غضروف الركبة و يتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف العلاج نظرًا لإنه تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
155A4663

المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.
اقرأ المزيد من الأخبار
زامبيا - جنوب إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.
نيجيريا - كوت ديفوار

كوت ديفوار تفوز على نيجيريا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي فوزا ثمينا على المنتخب النيجيري، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيلاس جناكا من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد معروف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ليرفع منتخب الأفيال رصيده إلى ثلاث نقاط، في الصدارة، إلى حين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين زامبيا وجنوب إفريقيا.
ناصر ماهر

مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفراعنة، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
رمضان صبحي

رمضان صبحي: الأداء أمام مالي لم يكن جيدًا ولكن

أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن أداء الفريق سيصبح أفضل، خلال المباريات القادمة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة :تايم سبورت"، عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره مالي، قائلًا: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية والأهم تحقيقنا للفوز، الأداء لم يكن جيدًا، ودائما مباريات الافتتاح تكون صعبة، ولكن لا تقلقوا الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة، منذ فترة طويلة ولم نلعب أي مباريات رسمية، توقف المباريات المحلية أثر علينا، فلم أشارك في أي مباراة منذ ما يقرب الشهر، لا نبحث عن مبررات".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]