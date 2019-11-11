الكاميرون تفوز على مالي وتتصدر مجموعة مصر مؤقتًا

تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

غانا- مالي

حقق المنتخب الكاميروني فوزًا ثمينًا على نظيره المالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق إيفينا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، ليرفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطة عن مصر التي تلعب أمام غانا في قت لاحق من اليوم، في المقابل ظل مالي بلا رصيد في المركز الأخير.

بداية المباراة جاءت سريعة، وافتتح المنتخب المالي التسجيل، في الدقيقة 8 بعد تمريرة خلف الدفاع انتهت بانفراد ثم تسديدة إلى الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وفشل الفريقان في الوصول إلى المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. بداية الشوط الثاني جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وفي الدقيقة