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سيول وأمطار.. الأرصاد: انتظروا موجة طقس سيئة الأربعاء

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
طقس بارد
طقس بارد
قال الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الإثنين، إن هناك حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، تشهدها بعض محافظات الجمهورية. وأضاف صابر في تصريحاتة إلى «التحرير»، أن هناك سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء الجمهورية، تصل إلى السيول بحلايب وشلاتين، وبعض مناطق بالبحر الأحمر، نظرًا لوجود مناطق جبلية بها، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار تبدأ الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري، محذرا السائقين باتباع تعليمات ونصائح رجال المرور خاصة أثناء السير على الطرق السريعة لتفادي الحوادث.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير عن ضحية قطار طنطا: «غفل الكمسري وقفز»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كمسري قطار «كفر الزيات– طنطا»، طلب من الشاب أحمد مبروك، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بمركز الزيات، إظهار الكارنيه الخاص به لتدخينه السجائر، موضحًا أن الكمسري حاول منعه من شرب السجائر إلا أنه صمم على شرب السيجارة. وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بـ«برنامج 90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم، أن الكمسري قام باستدعاء مندوب الشرطة من أجل عمل محضر لعدم استجابته للأوامر، وبمجرد التفاته للحديث مع المندوب فوجئ بأن الشاب قفز من القطار أثناء دخوله للمحطة، منوهًا بأن سرعة القطار كانت بطيئة.
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هيئة تعليم الكبار: لدينا 18 مليون أمي في مصر (فيديو)

كشف رئيس الجهاز التنفيذ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عاشور عمري، اليوم الإثنين، عن نسبة الأمية في مصر، قائلًا، لدينا حوالي 18 مليون أمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية وتخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتي تتلخص في عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم.
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للمرة الثانية.. شاب يلقي بنفسه من القطار بسبب غرامة التدخين

لم يمر سوى أيام قليلة على واقعة قطار «الإسكندرية- الأقصر»، التي بدأت أحداثها عندما استوقف كمسري شابين يعملان في بيع الميداليات، وطلب تذكرتي الركوب منهما، وتبين عدم حملهما تذاكر، فطالبهما بدفع ثمن التذكرة وغرامة بإجمالي 70 جنيها، وأصر على دفعهما المبلغ وإلا تسليمها للشرطة، وأجبرهما على القفز من القطار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، إلا أن هذه الواقعة تتكرر اليوم بوفاة شخص آخر بعد مشادات كلامية بينه وبين كمسري «قطار كفر الزيات– طنطا»، بسبب غرامة التدخين، أدت هذه المشادة إلى قفز الشاب من القطار أثناء سيره ووفاته في الحال.
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الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
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الأرصاد تحذر: غدا أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
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الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجتين.. وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
المطر

37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.
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شفاطات وفرق طوارئ.. القاهرة تستعد لموسم الأمطار

وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم؛ لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء. وقال عبد العال خلال جولته: "إن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، وذلك من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ".
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