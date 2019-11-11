سيول وأمطار.. الأرصاد: انتظروا موجة طقس سيئة الأربعاء

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

طقس بارد

قال الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الإثنين، إن هناك حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، تشهدها بعض محافظات الجمهورية. وأضاف صابر في تصريحاتة إلى «التحرير»، أن هناك سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء الجمهورية، تصل إلى السيول بحلايب وشلاتين، وبعض مناطق بالبحر الأحمر، نظرًا لوجود مناطق جبلية بها، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار تبدأ الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري، محذرا السائقين باتباع تعليمات ونصائح رجال المرور خاصة أثناء السير على الطرق السريعة لتفادي الحوادث.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء