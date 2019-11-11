«بينهم 75 طفلا».. إسرائيل تعتقل 417 فلسطينيا أكتوبر الماضي

تحرير:أ.ش.أ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلا إداريا. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطنا من مدينة القدس، و30 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطنا.

وأضاف التقرير الحقوقي، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا 22 مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 26 مواطنا، و21 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 مواطنين، و3 مواطنين من محافظة سلفيت، وتسعة مواطنين من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 9 مواطنين من غزة. وأشار إلى أن 4 أسرى في سجون