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«بينهم 75 طفلا».. إسرائيل تعتقل 417 فلسطينيا أكتوبر الماضي

تحرير:أ.ش.أ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلا إداريا. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطنا من مدينة القدس، و30 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطنا.
وأضاف التقرير الحقوقي، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا 22 مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 26 مواطنا، و21 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 مواطنين، و3 مواطنين من محافظة سلفيت، وتسعة مواطنين من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 9 مواطنين من غزة. وأشار إلى أن 4 أسرى في سجون
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الجيش العراقي

الجيش العراقي: لن نسمح بالاعتداء على العناصر الأمنية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، إن الدولة لا تريد أن تنجر وراء التظاهرات إلى اتجاه أخر، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات في مناطق محددة من بغداد قامت بأعمال إجرامية خطيرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الإثنين: «أن هناك أعمالًا تخريبية في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط بغداد، وأعمال سلب ونهب حدثت داخل الأزقة ضمن ساحة الخلاني، فضلًا عن حرق مدرسة وثلاث بنايات حكومية».
التظاهر -في -لبنان (4)

في «أحد الإصرار».. شوارع لبنان تكتظ بالمتظاهرين وهجوم على المتاجر

اكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، مساء اليوم، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان، ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل، محملين إياها مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على نحو غير مسبوق، ومطالبين باستقلال القضاء ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
تظاهرات في الجزائر

المرشحون لرئاسيات الجزائر.. وجوه محسوبة على بوتفليقة

رغم الرفض الكامل من الشارع الجزائري للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، فإن السلطة والجيش يصرون على إجراء هذا الاستحقاق، المحدد له 12 ديسمبر المقبل. ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد منذ فبراير 2019، إجراء الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إقامة مؤسسات انتقالية قبل ذلك. وبينما تستمر الاحتجاجات المناهضة لتنظيم الانتخابات، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس السبت، القائمة النهائية للمرشحين، الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها الشهر المقبل.
احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس،11 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان وفتى. وذكر نادي الأسير، في بيان، أن 4 فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة (طولكرم) بينهم أسرى محررون، و3 آخرين من محافظة نابلس، و2 من مخيم عايدة في محافظة (بيت لحم)، وفلسطيني من بلدة طمون جنوب محافظة (طوباس) وآخر من بلدة حلحول شمال محافظة (الخليل).
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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية، إذ أفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشاب فيصل إبراهيم غنمة، 24 عاما من اليامون غرب جنين، أصيب برصاصتين من النوع المعدني في ساقيه، أثناء محاولته الدخول لأراضي عام 1948، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمستقرة. وكان 10 شبان قد أصيبوا برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية،
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعقتل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، واعتقلت 14مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واستولت على 2522 دونما (كم2) لصالح الاستيطان، فيما هاجم مستوطنون قاطفي ثمار الزيتون واستولوا على المحصول. ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين بعد أن داهمت منزليهما في بلدة يطا، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، كما استولت على 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل.
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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة ودمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق في قطاع غزة الليلة الماضية. وأفادت مصادر طبية بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإستشهاد الشاب أحمد محمد الشحري (27 عاماً) جراء إصابته بشظايا صاروخ استهدف موقعاً ومنزلاً مجاوراً غرب المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة بينها خطيرة، ?وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعاً وممتلكات للمواطنين في مختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها.
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