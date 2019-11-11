للمرة الثانية.. شاب يلقي بنفسه من القطار بسبب غرامة التدخين

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م

قطار_ أرشيفية

لم يمر سوى أيام قليلة على واقعة قطار «الإسكندرية- الأقصر»، التي بدأت أحداثها عندما استوقف كمسري شابين يعملان في بيع الميداليات، وطلب تذكرتي الركوب منهما، وتبين عدم حملهما تذاكر، فطالبهما بدفع ثمن التذكرة وغرامة بإجمالي 70 جنيها، وأصر على دفعهما المبلغ وإلا تسليمها للشرطة، وأجبرهما على القفز من القطار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، إلا أن هذه الواقعة تتكرر اليوم بوفاة شخص آخر بعد مشادات كلامية بينه وبين كمسري «قطار كفر الزيات– طنطا»، بسبب غرامة التدخين، أدت هذه المشادة إلى قفز الشاب من القطار أثناء سيره ووفاته في الحال.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة نقطة مستشفى المنشاوي بطنطا يفيد بوصول الشاب «أحمد مبروك عبدالرحمن»، 24 سنة، ممرض بمستشفى السلام بكفر الزيات، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ إلى العناية المركزة. على الفور انتقلت القيادات