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هيئة تعليم الكبار: لدينا 18 مليون أمي في مصر (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
عاشور عمري
عاشور عمري
كشف رئيس الجهاز التنفيذ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عاشور عمري، اليوم الإثنين، عن نسبة الأمية في مصر، قائلًا، لدينا حوالي 18 مليون أمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية وتخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتي تتلخص في عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم.
وأضاف عمري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «أن الهيئة لا تمتلك مباني تعليمية ولكن المجتمع بأكمله منوط به محو الأمية والقانون يؤكد على أن محو الأمية واجب وطني تشترك فيه كافة الجهات المعنية وكافة مؤسسات الدولة، والهيئة تضع الاستراتيجية والشراكة مع
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير عن ضحية قطار طنطا: «غفل الكمسري وقفز»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كمسري قطار «كفر الزيات– طنطا»، طلب من الشاب أحمد مبروك، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بمركز الزيات، إظهار الكارنيه الخاص به لتدخينه السجائر، موضحًا أن الكمسري حاول منعه من شرب السجائر إلا أنه صمم على شرب السيجارة. وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بـ«برنامج 90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم، أن الكمسري قام باستدعاء مندوب الشرطة من أجل عمل محضر لعدم استجابته للأوامر، وبمجرد التفاته للحديث مع المندوب فوجئ بأن الشاب قفز من القطار أثناء دخوله للمحطة، منوهًا بأن سرعة القطار كانت بطيئة.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

للمرة الثانية.. شاب يلقي بنفسه من القطار بسبب غرامة التدخين

لم يمر سوى أيام قليلة على واقعة قطار «الإسكندرية- الأقصر»، التي بدأت أحداثها عندما استوقف كمسري شابين يعملان في بيع الميداليات، وطلب تذكرتي الركوب منهما، وتبين عدم حملهما تذاكر، فطالبهما بدفع ثمن التذكرة وغرامة بإجمالي 70 جنيها، وأصر على دفعهما المبلغ وإلا تسليمها للشرطة، وأجبرهما على القفز من القطار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، إلا أن هذه الواقعة تتكرر اليوم بوفاة شخص آخر بعد مشادات كلامية بينه وبين كمسري «قطار كفر الزيات– طنطا»، بسبب غرامة التدخين، أدت هذه المشادة إلى قفز الشاب من القطار أثناء سيره ووفاته في الحال.
طقس-بارد (1)

سيول وأمطار.. الأرصاد: انتظروا موجة طقس سيئة الأربعاء

قال الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الإثنين، إن هناك حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، تشهدها بعض محافظات الجمهورية. وأضاف صابر في تصريحاتة إلى «التحرير»، أن هناك سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء الجمهورية، تصل إلى السيول بحلايب وشلاتين، وبعض مناطق بالبحر الأحمر، نظرًا لوجود مناطق جبلية بها، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار تبدأ الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري، محذرا السائقين باتباع تعليمات ونصائح رجال المرور خاصة أثناء السير على الطرق السريعة لتفادي الحوادث.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
مجلس-النواب (1)

نائبة تطالب بتغليظ عقوبة المعاهد العلمية الوهمية

قالت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، إن سوق الكيانات العلمية الوهمية ينشط في مصر، وسط غياب رقابة وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، وضحايا هذه الكيانات بالآلاف وتمارس عملها وتستقطب المزيد من الضحايا، والنتجية في النهاية خلق جيل غير واعٍ وغير قادر على الفهم أو مواكبة سوق العمل، وللأسف لا يعرف الطالب أن الكيان الذى درس به غير مرخص إلا بعد دفع المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره، وهنا لا بد من وجود رقابة مشددة على تلك الكيانات الوهمية، مضيفة أن بعض هذه المعاهد تتعهد بتوفير فرص عمل للشباب بعد انتهاء سنوات الدراسة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات السيسي

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن ملف محو الأمية يعد أحد الملفات المهمة التي يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته لبناء الإنسان المصرى خاصة في مجالات التعليم والصحة والقضاء على الأمية، مشيرا إلى أهمية ملف الأمية في قضية التنمية لكونه من أهداف التنمية المستدامة، وأن الوزارة تلعب دورا متكاملا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، منوها بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معالجتها. جاء ذلك خلال استقبال شعراوي اليوم السبت، وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات برئاسة السيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، والدكتور سامى كريشان منسق مشروع تحدى الأمية العربي 2030 التابع للمؤسسة.
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