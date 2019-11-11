هيئة تعليم الكبار: لدينا 18 مليون أمي في مصر (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

عاشور عمري

كشف رئيس الجهاز التنفيذ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عاشور عمري، اليوم الإثنين، عن نسبة الأمية في مصر، قائلًا، لدينا حوالي 18 مليون أمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية وتخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتي تتلخص في عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم.

وأضاف عمري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «أن الهيئة لا تمتلك مباني تعليمية ولكن المجتمع بأكمله منوط به محو الأمية والقانون يؤكد على أن محو الأمية واجب وطني تشترك فيه كافة الجهات المعنية وكافة مؤسسات الدولة، والهيئة تضع الاستراتيجية والشراكة مع