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أسما شريف منير لمنتقديها: «اتقوا الله وخلي في قلبكم رحمة»

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
علقت الإعلامية أسما شريف منير، على بعض الانتقادات التي وجهها البعض لها نتيجة الهجوم الحاد الذي شنته على الإمام الراحل الشيخ محمد الشعراوي، ووصفته بـ«المتطرف»، مؤكدة أنها تتابعه منذ صغرها، ثم صدمت بما يقوله، قائلة: «لما لم أوفق في تعبيري عن أحد آراء شيخنا الجليل، إنتم شايفين إن الصح إني أتشتم كم الشتايم دي أنا وأهلي، هل الصح إنهم ينادوا بقطع عيشي، هل الصح إني أتحاكم وأتقتل وأتشنق؟ ده كلام ناس بجد مش مجازا، هل بنتي تتيتم عشان قولت كلمة لم أقصدها واعتذرت عنها، محدش فاهم يعني إيه تكون بتتهاجم من آلاف مرة واحدة بالعنف ده وكله بيفسر على مزاجه».
وأضافت أسما: «مرة قالوا عليا راقصة وكلام قبيح أوي مش هعرف أقوله، ومرة قالوا إني عايزة شهرة وقالوا إن الدولة مخلياني أعمل كده، وقالوا إني كافرة وشتموني وشتموا أمي الله يرحمها وأبويا، حتى أختي الصغيرة، لو حد فيكم غلط اتنين تلاتة هينصحوك أو حتى هيتخانقوا معاك، بس عشان أنا تحت الأنظار في كم من البشر
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فاروق-الفيشاوى (3)

وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله، الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا يوم 25 يوليو الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.
جنازة والد أكرم حسني

تشييع جثمان والد الفنان أكرم حسني (صور)

شيع أهالي وأصدقاء الفنان أكرم حسني، جثمان والده، اليوم الجمعة، من مسجد طلعت مصطفى في الرحاب، وحرص على الحضور عدد من الفنانين لمواساة أكرم منهم حضور أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد. وقال أكرم قبل الصلاة على والده: "أي حد ليه دين عند والدي في رقبتي". وقرر الفنان أكرم حسنى، تغيير مكان جنازة والده المهندس حسنى عبد الرحيم من الجامع الكبير، إلى مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب.
بابا- العـرب

بقرار من الكنيسة.. تجميد العمل بمسلسل «بابا العرب»

أعلن نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى، تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب"، وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، أن سبب التجميد عدم توافر التمويل المطلوب، علاوة على أسباب خاصة بالدير، وجاء القرار بعد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، داخل الأوساط القبطية، بشأن قيام الدير، بإنتاج مسلسل يحمل اسم "بابا العرب' بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه.، يتناول حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية.
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اسما شريف منير (1)

بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر صور وأحاديث الشعراوي

تراجعت أسما شريف منير، عن تصريحاتها التي وصفت فيها الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي عبر فيسبوك بـ"المتطرف"، إذ نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، تحمل كلمات الشعراوي، من أدعية وحكم إسلامية، كما نشرت صورة أيضا عبر حسابها وكتبت عليها آية قرآنية: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: ? وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا ْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ? [آل 159]".
اسما شريف منير (2)

أسما شريف منير تبكي بعد إهانة الشعراوي: «مش هقول متطرف تاني»

بكاء وانفعال شديد سيطر على أسما شريف منير، خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت. وقالت "أسما" في تصريحاتها: "أنا اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، وطلعوا صور له وهو بيمثل دور ست.. أنا مش قادرة استوعب، أقسم بالله كنت بتكلم بمنتهى العفوية". أعربت "أسما"، عن صدمتها من كم الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلة: "عايزة أموت نفسي أني قلت كده، ولحد ما أموت مش هقول كلمة متطرف تاني.. أنا مش مصدقة اللي بيحصل".
اسما شريف منير (1)

أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي

أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".
اسما شريف منير (3)

بعد هجومها على الشعراوي.. أسما شريف منير تتهم جمهورها بالعنصرية

حالة من الغضب الشديد انتابت أسما ابنة الفنان شريف منير، بعد الهجوم الحاد التي تعرضت له من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بعد نشرها "بوست" وصفت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، وانتقدت أسما هجوم الجمهور عليها، واتهمته بالتعصب، إذ كتبت في منشور آخر: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في إيه؟.. إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، إلا أنها سرعان ما عادت وحذفت البوست الجديد، ثم أغلقت حسابها تماما على موقع "فيسبوك".
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