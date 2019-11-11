المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

المنتخب المصري اعتمد على الجهة اليسرى متمثلة في رمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح، وشكلت خطورة على مرمى منتخب غانا، في المقابل استغل منتخب النجوم السوداء الفرص التي أتيحت له

تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

مصر الاولمبي

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.

بداية المباراة، جاءت بانطلاقة من رمضان صبحي، الذي مرر الكرة إلى مصطفى محمد، بدوره أرسل بينية في اتجاه صلاح محسن المنطلق من الخلف، لكن الكرة وصلت إلى كوامي باه حارس مرمى منتخب غانا، الذي سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، بعدما انطلق صامويل أوبينج من الجهة اليسرى، وتوغل