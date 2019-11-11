رياضة

المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

المنتخب المصري اعتمد على الجهة اليسرى متمثلة في رمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح، وشكلت خطورة على مرمى منتخب غانا، في المقابل استغل منتخب النجوم السوداء الفرص التي أتيحت له
تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
مصر الاولمبي
مصر الاولمبي
حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.
بداية المباراة، جاءت بانطلاقة من رمضان صبحي، الذي مرر الكرة إلى مصطفى محمد، بدوره أرسل بينية في اتجاه صلاح محسن المنطلق من الخلف، لكن الكرة وصلت إلى كوامي باه حارس مرمى منتخب غانا، الذي سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، بعدما انطلق صامويل أوبينج من الجهة اليسرى، وتوغل
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مؤتمر شوقي غريب

أين كان شوقي غريب في بداية الشوط الثاني للقاء غانا؟

في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم بدأ الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره الغاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في عدم وجود شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث مرت 3 دقائق دون دخوله أرضية الملعب بالرغم من نزول الفريقين وتسجيل منتخب غانا الهدف الثاني له في المباراة من خطأ لمحمد عبدالسلام. وظهر شوقي غريب وهو يدخل أرضية الملعب في الدقيقة 48 بعد تلقى المنتخب الوطني الهدف الثاني وبدا مندهشًا عندما نظر إلى شاشة الاستاد ووجد النتيجة 2-1 لصالح المنتخب الغاني؛ مما دفعه للاستفسار من الجهاز الفني "هو في إيه؟"
حمدى-فتحى

إصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب الوطني

تعرض حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق المنتخب الوطني اليوم الإثنين بملعب برج العرب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي خضع لها لاعب فريق الأهلي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع في غضروف الركبة و يتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف العلاج نظرًا لإنه تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
الكاميرون - مالي

الكاميرون تفوز على مالي وتتصدر مجموعة مصر مؤقتًا

حقق المنتخب الكاميروني فوزًا ثمينًا على نظيره المالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق إيفينا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، ليرفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطة عن مصر التي تلعب أمام غانا في قت لاحق من اليوم، في المقابل ظل مالي بلا رصيد في المركز الأخير.
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منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة غانا

أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا، في المباراة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
غانا

غانا بالقوة الضاربة في مواجهة مصر بأمم إفريقيا

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات، وشهد التشكيل استبدال لاعبين عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح أمام الكاميرون حيث دخل كل من لو موتي في وسط الملعب بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم.
نيجيريا - كوت ديفوار

كوت ديفوار تفوز على نيجيريا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي فوزا ثمينا على المنتخب النيجيري، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيلاس جناكا من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد معروف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ليرفع منتخب الأفيال رصيده إلى ثلاث نقاط، في الصدارة، إلى حين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين زامبيا وجنوب إفريقيا.
ناصر ماهر

مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفراعنة، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
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