المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا
المنتخب المصري اعتمد على الجهة اليسرى متمثلة في رمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح، وشكلت خطورة على مرمى منتخب غانا، في المقابل استغل منتخب النجوم السوداء الفرص التي أتيحت له
تحرير:علي الزيني
١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
مصر الاولمبي
حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.
بداية المباراة، جاءت بانطلاقة من رمضان صبحي، الذي مرر الكرة إلى مصطفى محمد، بدوره أرسل بينية في اتجاه صلاح محسن المنطلق من الخلف، لكن الكرة وصلت إلى كوامي باه حارس مرمى منتخب غانا، الذي سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، بعدما انطلق صامويل أوبينج من الجهة اليسرى، وتوغل
بداية المباراة، جاءت بانطلاقة من رمضان صبحي، الذي مرر الكرة إلى مصطفى محمد، بدوره أرسل بينية في اتجاه صلاح محسن المنطلق من الخلف، لكن الكرة وصلت إلى كوامي باه حارس مرمى منتخب غانا، الذي سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، بعدما انطلق صامويل أوبينج من الجهة اليسرى، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وأرسل تمريرة أرضية، قابلها ياو يابوه بتسديدة سكنت الشباك.
وفي الدقيقة السابعة عشرة، انطلق أحمد أبو الفتوح، وأرسل كرة عرضية، استقبلها مصطفى محمد برأسية في الشباك، بعد الهدف ضغط لاعبو الفراعنة بحثًا عن هدف ثان.
المنتخب المصري فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وانطلق رمضان صبحي من الجهة اليمنى، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسقط على الأرض، بعد تدخل من مدافع غانا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، وفي الدقيقة 26، حصل منتخب غانا على ركلة ركنية، نفذها ياو يابوه، وأبعدها محمد صبحي حارس المرمى عن مناطق الخطورة.
وفي الدقيقة 31 أضاع المنتخب الوطني فرصة هدف محقق، بعد عرضية من أحمد أبو الفتوح، استقبلها مصطفى محمد على مرتين داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى صلاح محسن، الذي فشل في التعامل معها، ليستقبلها كريم العراقي بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة.
هدأت المباراة وانحصر اللعب في وسط الملعب، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي منتخب مصر، وفي الدقيقة 42 أطلق رمضان صبحي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها حارس منتخب غانا إلى ركنية ببراعة شديدة، وأعلن الحكم عن دقيقة وقتًا محتسبًا بدلا من الضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1- 1).
وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقة واحدة، أضاف منتخب غانا الهدف الثاني، بعد خطأ قاتل من محمد عبدالسلام، في إعادة الكرة إلى محمد صبحي، وحصل عليها صامويل أوبينج، وقام بمراوغة الحارس، ووضع الكرة في الشباك الخالية، بعد الهدف حاول لاعبو منتخب مصر، العودة إلى اللقاء بحثًا عن هدف التعادل، ومرر رمضان صبحي من الجهة اليسرى، وأرسل تمريرة إلى مصطفى محمد، الذي استقبلها بتسديدة مباشرة تصدى لها كوامي حارس مرمى منتخب غانا.
وفي الدقيقة 54، نجح رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني لمصر، بعدما استقبل كرة عرضية، برأسية تصدى لها الحارس، وارتدت إليه ليضعها برأسه في الشباك، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي وجود تسلل، وبعد مرور ثلاث دقائق، تلاعب رمضان صبحي بدفاع غانا، ومرر كرة أرضية فشل مصطفى محمد في السيطرة عليها، لتصل إلى كريم العراقي الذي سدد كرة تصدى لها الحارس ببراعة.
السيطرة المصرية ظلت مستمرة، بحثًا عن إدراك هدف التعادل، لكن دفاع غانا، تصدى لكل المحاولات، وفي الدقيقة 74، أرسل عبدالرحمن مجدي الذي شارك بدلا من صلاح محسن، تمريرة إلى كريم العراقي داخل منطقة الجزاء، استقبلها بتسديدة صاروخية، اصطدمت في القائم، وذهبت إلى وسط الملعب، انتهت تسديدة من عبدالرحمن مجدي إلى خارج الملعب.
وفي الدقيقة 82، أدرك منتخب مصر هدف التعادل، بعد تسديدة من عبدالرحمن مجدي، ارتدت من يد حارس مرمى غانا، تابعها رمضان صبحي في الشباك، وبعدها بدقيقتين انطلق صبحي من الجهة اليسرى وتلاعب بمدافعي غانا ومرر الكرة إلى أحمد أبو الفتوح، الذي سدد كرة اصطدمت بلاعب النجوم السوداء.
المنتخب الوطني، ظل مسيطرًا على الكرة، وفي الدقيقة 87، سجل الهدف الثالث، بعد ركنية، نفذها رمضان صبحي عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد ياسر ريان برأسه في الشباك، واحتسب الحكم 4 دقائق وقتًا محتسبًا بدلا من الضائع، مرت دون أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة (3- 2).
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