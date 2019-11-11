رياضة

إصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
تعرض حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق المنتخب الوطني اليوم الإثنين بملعب برج العرب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي خضع لها لاعب فريق الأهلي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع في غضروف الركبة و يتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف العلاج نظرًا لإنه تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
وحقق المنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، جاء عن طريق حمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون،
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المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

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حمدي فتحي يقود الفراعنة للفوز على ليبيريا

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