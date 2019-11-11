أين كان شوقي غريب في بداية الشوط الثاني للقاء غانا؟

تحرير:محمد حسن صيام ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

شوقي غريب

في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم بدأ الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره الغاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في عدم وجود شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث مرت 3 دقائق دون دخوله أرضية الملعب بالرغم من نزول الفريقين وتسجيل منتخب غانا الهدف الثاني له في المباراة من خطأ لمحمد عبدالسلام. وظهر شوقي غريب وهو يدخل أرضية الملعب في الدقيقة 48 بعد تلقى المنتخب الوطني الهدف الثاني وبدا مندهشًا عندما نظر إلى شاشة الاستاد ووجد النتيجة 2-1 لصالح المنتخب الغاني؛ مما دفعه للاستفسار من الجهاز الفني "هو في إيه؟"

هذا المشهد الغريب دفع الجماهير للتساؤل: أين كان شوقي غريب؟ ولماذا تأخر في دخول الملعب رغم بدء الشوط الثاني من المباراة؟ وكشف غريب في تصريحات عقب انتهاء اللقاء أنه تأخر بسبب أداء الصلاة. وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين،