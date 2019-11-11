كامل الوزير عن ضحية قطار طنطا: «غفل الكمسري وقفز»

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كمسري قطار «كفر الزيات– طنطا»، طلب من الشاب أحمد مبروك، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بمركز الزيات، إظهار الكارنيه الخاص به لتدخينه السجائر، موضحًا أن الكمسري حاول منعه من شرب السجائر إلا أنه صمم على شرب السيجارة. وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بـ«برنامج 90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم، أن الكمسري قام باستدعاء مندوب الشرطة من أجل عمل محضر لعدم استجابته للأوامر، وبمجرد التفاته للحديث مع المندوب فوجئ بأن الشاب قفز من القطار أثناء دخوله للمحطة، منوهًا بأن سرعة القطار كانت بطيئة.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية، بيانًا بشأن سقوط أحد ركاب قطار «14-3152»، إكسبريس «الإسكندرية- القاهرة بحوش محطة طنطا»، قالت فيه، إنه تبلغ اليوم 11/ 11/ 2019، بلاغًا للنقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين القطار، بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل دخوله محطة طنطا نتيجة قفزه من القطار،