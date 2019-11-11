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كامل الوزير عن ضحية قطار طنطا: «غفل الكمسري وقفز»

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
كامل الوزير
كامل الوزير
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كمسري قطار «كفر الزيات– طنطا»، طلب من الشاب أحمد مبروك، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بمركز الزيات، إظهار الكارنيه الخاص به لتدخينه السجائر، موضحًا أن الكمسري حاول منعه من شرب السجائر إلا أنه صمم على شرب السيجارة. وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بـ«برنامج 90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم، أن الكمسري قام باستدعاء مندوب الشرطة من أجل عمل محضر لعدم استجابته للأوامر، وبمجرد التفاته للحديث مع المندوب فوجئ بأن الشاب قفز من القطار أثناء دخوله للمحطة، منوهًا بأن سرعة القطار كانت بطيئة.
وأصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية، بيانًا بشأن سقوط أحد ركاب قطار «14-3152»، إكسبريس «الإسكندرية- القاهرة بحوش محطة طنطا»، قالت فيه، إنه تبلغ اليوم 11/ 11/ 2019، بلاغًا للنقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين القطار، بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل دخوله محطة طنطا نتيجة قفزه من القطار،
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الدكتور-عاشور-أحمد-عمري-رئيس-الهيئة-العامة-لتعليم-الكبار-ومحو-الأمية

هيئة تعليم الكبار: لدينا 18 مليون أمي في مصر (فيديو)

كشف رئيس الجهاز التنفيذ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عاشور عمري، اليوم الإثنين، عن نسبة الأمية في مصر، قائلًا، لدينا حوالي 18 مليون أمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية وتخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتي تتلخص في عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

للمرة الثانية.. شاب يلقي بنفسه من القطار بسبب غرامة التدخين

لم يمر سوى أيام قليلة على واقعة قطار «الإسكندرية- الأقصر»، التي بدأت أحداثها عندما استوقف كمسري شابين يعملان في بيع الميداليات، وطلب تذكرتي الركوب منهما، وتبين عدم حملهما تذاكر، فطالبهما بدفع ثمن التذكرة وغرامة بإجمالي 70 جنيها، وأصر على دفعهما المبلغ وإلا تسليمها للشرطة، وأجبرهما على القفز من القطار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، إلا أن هذه الواقعة تتكرر اليوم بوفاة شخص آخر بعد مشادات كلامية بينه وبين كمسري «قطار كفر الزيات– طنطا»، بسبب غرامة التدخين، أدت هذه المشادة إلى قفز الشاب من القطار أثناء سيره ووفاته في الحال.
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سيول وأمطار.. الأرصاد: انتظروا موجة طقس سيئة الأربعاء

قال الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الإثنين، إن هناك حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، تشهدها بعض محافظات الجمهورية. وأضاف صابر في تصريحاتة إلى «التحرير»، أن هناك سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء الجمهورية، تصل إلى السيول بحلايب وشلاتين، وبعض مناطق بالبحر الأحمر، نظرًا لوجود مناطق جبلية بها، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار تبدأ الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري، محذرا السائقين باتباع تعليمات ونصائح رجال المرور خاصة أثناء السير على الطرق السريعة لتفادي الحوادث.
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الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
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كامل الوزير: التصنيع قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصنيع سواء كان تصنيع خامات صناعية أو زراعية، وإعطاؤها قيمة مضافة قاطرة التنمية في مصر، مشددًا على أنه عدو وجود وسائل النقل سواء الوسائل البرية أو السكك الحديدة أو نقل نهري وبحري وجوي، وإيجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة، وعدم وجود موانئ برية وبحرية بها إجراءات سريعة للتخليص الجمركي أكبر معوق للتصدير.
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مكرم محمد أحمد عن واقعة «الكمسري»: شوفت المشهد وأنا طالب

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، والتي راح ضحيتها «محمد عيد عبد الحميد عطية»، قائلا، إن الشخصية المصرية تحتاج إلى علاج بعض السلبيات الشديدة، مضيفا: عندما كنت طالبا كنت أشاهد مثل هذه المواقف يوميا في القطار المتجه إلى شبين الكوم وفي بعض الأحيان كان الكمسري يطلب تهدئة سرعة القطار حتي ينزل الأولاد».
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أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (4)

كامل الوزير يُقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد التذكرة»

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير انسانية أمس، مشيرًا إلى أن المسؤولين متواجدون في أماكنهم لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.
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