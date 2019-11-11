رمضان صبحي الأفضل في مباراة مصر وغانا

تحرير:أحمد سعيد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

رمضان صبحي

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.

وتحدث رمضان صبحي عقب تتويجه بجائزة الأفضل في المبارة، قائلا: "دخلنا المباراة متأخرًا بسبب نتيجة لقاء مالي، لكننا نجحنا في العودة والفوز والتأهل إلى الدور القادم، كنا نريد حسم الأمور بأيدينا ولا نتركها للمنتخبات الأخرى لتحددها لنا". وواصل حديثه، قائلا: "هناك بعض الأخطاء وضحت، واللاعبون نجحوا في تفاديها