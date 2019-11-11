شوقي غريب: غانا سجلت الهدف الثاني وأنا أصلي

تحرير:كريم أحمد- أحمد سعيد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

شوقي غريب

عبر شوقي غريب المدير الفني المنتخب الوطني الأولمبي، عن سعادته بالفوز على غانا، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.

وتحدث غريب في المؤتمر الصحفي، عقب نهابة المباراة، قائلا: "أهدى هذا الفوز لجماهير مصر، لم يكن لدي شك أننا سنفوز، كنا الطرف الأفضل، واستفدنا من كل تفاصيل اللقاء، واجهنا منتخبا قويا وعنيفا، ولعبنا بطريقة مختلفة لأن لكل مباراة طريقتها". وواصل مدرب الفراعنة حديثه، قائلا: "قمنا بإدارة المباراة بتغييرات جيدة،