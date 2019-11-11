مدرب غانا: مصر لا تستحق الفوز.. وقدمنا مباراة كبيرة

تحرير:كريم أحمد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

مدرب غانا

وجه إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي التهنئة إلى منتخب مصر عقب فوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.

وتحدث تانكو في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "كنا نستحق الفوز، لكن للأسف خسرنا وهذه هي كرة القدم، قدمنا مباراة كبيرة، وكنا نستحق التعادل والخروج بنقطة من المباراة، ولكن لم نوفق وأهنئ منتخب مصر، الذي قدم مباراة ممتازة". وواصل تانكو حديثه، قائلا: "لعبنا بطريقة دفاعية بعدما تقدمنا