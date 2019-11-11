علاء عبد العزيز: هدفنا العلامة الكاملة

تحرير:محمد حسن صيام ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

المنتخب الوطني

كشف علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الوطني تحت 23 عامًا بأن الروح التي ظهرت على لاعبي المنتخب خلال مباراة اليوم لم يرها قبل ذلك، حيث أكد في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة غانا أن اللاعبين المصابين قرروا البقاء وعدم ترك المعسكر؛ رغبة منهم في مساندة زملائهم بالمنتخب. وأضاف عبدالعزيز أن مباراة اليوم صفحة وتم طيها، مؤكدًا أنه من الغد سيتم التركيز على مباراة منتخب الكاميرون لتحقيق العلامة الكاملة والفوز بمباريات دور المجموعات في البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني،