محمد الشرنوبي: أحترم قرارات نقابة الموسيقيين

تحرير:أ.ش.أ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

محمد الشرنوبي

أكد المطرب محمد الشرنوبي، تقديره واحترامه لأي قرارات تتخذها نقابة الموسيقيين بشأن أزمته الأخيرة مع المنتجة سارة الطباخ، وفي نفس الوقت الاحتفاظ لنفسه بحق الرد بالطرق القانونية، إذ قال الشرنوبي، إنه يحترم النقابة ويحترم أي قرار تتخذه وعلى رأسها النقيب هاني شاكر، مضيفا أنه طوال الأيام الماضية كان مشغولا ببروفات حفله الذي جاء ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية. كانت نقابة الموسيقيين قد أكدت في وقت سابق، أن مشاركة الفنان محمد الشرنوبي في حفل مهرجان الموسيقى العربية مساء اليوم الإثنين، على المسرح الكبير سيكون الأخير للمطرب الشاب.

وأضافت النقابة، أن بعد الحفل سيتم تفعيل قرار منعه من الغناء، إلا حال قيامه بتقديم موافقة كتابية من خطيبته السابقة سارة الطباخ بصفتها مالكة الشركة المحتكرة لنشاطه الغنائي. كانت المنتجة سارة الطباخ قد أرسلت موافقة كتابية إلى نقابة المهن الموسيقية للتصريح لمحمد الشرنوبي بالمشاركة في المهرجان باعتباره عملا