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محمد الشرنوبي: أحترم قرارات نقابة الموسيقيين

تحرير:أ.ش.أ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
أكد المطرب محمد الشرنوبي، تقديره واحترامه لأي قرارات تتخذها نقابة الموسيقيين بشأن أزمته الأخيرة مع المنتجة سارة الطباخ، وفي نفس الوقت الاحتفاظ لنفسه بحق الرد بالطرق القانونية، إذ قال الشرنوبي، إنه يحترم النقابة ويحترم أي قرار تتخذه وعلى رأسها النقيب هاني شاكر، مضيفا أنه طوال الأيام الماضية كان مشغولا ببروفات حفله الذي جاء ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية. كانت نقابة الموسيقيين قد أكدت في وقت سابق، أن مشاركة الفنان محمد الشرنوبي في حفل مهرجان الموسيقى العربية مساء اليوم الإثنين، على المسرح الكبير سيكون الأخير للمطرب الشاب.
وأضافت النقابة، أن بعد الحفل سيتم تفعيل قرار منعه من الغناء، إلا حال قيامه بتقديم موافقة كتابية من خطيبته السابقة سارة الطباخ بصفتها مالكة الشركة المحتكرة لنشاطه الغنائي. كانت المنتجة سارة الطباخ قد أرسلت موافقة كتابية إلى نقابة المهن الموسيقية للتصريح لمحمد الشرنوبي بالمشاركة في المهرجان باعتباره عملا
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تامر حسنى

تامر حسني يدعم رامي جمال: اوعى تخبي نفسك

دعم الفنان تامر حسني المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، ونشر عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة تجمعهما، وعلق عليها: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال، يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب ولك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك ده لا هو مؤذٍ ولا مُعدٍ وكل الناس جواها تعب، فيه منه اللي ظاهر وفيه منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب منا".
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فنانون دعموا رامي بعد إصابته بـ«البهاق»: بنحبك زي ما أنت

دعم عدد من الفنانين المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
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أصالة عن حفلها بالأوبرا: انتظروني وكلي شوق للقاء

عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، المقام بدار الأوبرا، وروجت لحفلها المقام فى 12 نوفمبر، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد مُرّه". وتابعت: "هنا بعد غدٍ في مصر وتحديدًا في دار الأوبرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويا ونشبك أيادينا معا، وسنحلم بحياة نرجوها".
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