رياضة

أكرم توفيق: كنا واثقون من تحقيق الفوز

تحرير:محمد حسن صيام ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعرب أكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن إندهاشه الكبير من الفرص المحققة التي سنحت للمنتخب الوطني أثناء مباراة غانا لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل لتسجيل الاهداف داخل شباك المنتخب الغاني، مؤكدا على أن اللاعبين كانوا على ثقة تامة في تحقيق الفوز رغم تأخرهم بهدفين خلال بعض فترات المباراة، كما أكد أن الفوز على منتخب غانا خطوة هامة ضمن خطوات المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتوج رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا، على استاد القاهرة الدولي، بعد أن حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره الغاني، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات
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أحمد ياسر ريان

أحمد ريان عن تسجيله هدف الفوز: هذه تعليمات شوقي غريب

عبر أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتسجيل هدفه القاتل في مرمى غانا، الذي منح الفراعنة الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
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علاء عبد العزيز: هدفنا العلامة الكاملة

كشف علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الوطني تحت 23 عامًا بأن الروح التي ظهرت على لاعبي المنتخب خلال مباراة اليوم لم يرها قبل ذلك، حيث أكد في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة غانا أن اللاعبين المصابين قرروا البقاء وعدم ترك المعسكر؛ رغبة منهم في مساندة زملائهم بالمنتخب. وأضاف عبدالعزيز أن مباراة اليوم صفحة وتم طيها، مؤكدًا أنه من الغد سيتم التركيز على مباراة منتخب الكاميرون لتحقيق العلامة الكاملة والفوز بمباريات دور المجموعات في البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: مصر لا تستحق الفوز.. وقدمنا مباراة كبيرة

وجه إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي التهنئة إلى منتخب مصر عقب فوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
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علاء عبد العزيز: هدفنا العلامة الكاملة

كشف علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الوطني تحت 23 عامًا بأن الروح التي ظهرت على لاعبي المنتخب خلال مباراة اليوم لم يرها قبل ذلك، حيث أكد في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة غانا أن اللاعبين المصابين قرروا البقاء وعدم ترك المعسكر؛ رغبة منهم في مساندة زملائهم بالمنتخب. وأضاف عبدالعزيز أن مباراة اليوم صفحة وتم طيها، مؤكدًا أنه من الغد سيتم التركيز على مباراة منتخب الكاميرون لتحقيق العلامة الكاملة والفوز بمباريات دور المجموعات في البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
غانا

ماذا قدم الفراعنة أمام النجوم السوداء؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع أمام غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
منتخب مصر الأولمبي

مصر تبحث عن حسم بطاقة نصف النهائي عبر بوابة غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
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