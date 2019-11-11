أكرم توفيق: كنا واثقون من تحقيق الفوز

تحرير:محمد حسن صيام ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

منتخب مصر

أعرب أكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن إندهاشه الكبير من الفرص المحققة التي سنحت للمنتخب الوطني أثناء مباراة غانا لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل لتسجيل الاهداف داخل شباك المنتخب الغاني، مؤكدا على أن اللاعبين كانوا على ثقة تامة في تحقيق الفوز رغم تأخرهم بهدفين خلال بعض فترات المباراة، كما أكد أن الفوز على منتخب غانا خطوة هامة ضمن خطوات المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتوج رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا، على استاد القاهرة الدولي، بعد أن حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره الغاني، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات



وتوج رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا، على استاد القاهرة الدولي، بعد أن حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره الغاني، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.