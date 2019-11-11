المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ2ر78 مليار جنيه خلال شهرين
تحرير:أ.ش.أ
١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
وزارة المالية
انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 234ر78 مليار جنيه خلال الفترة «يوليو – أغسطس»، 2019/2020، أي ما يعادل 3ر1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 911ر83 مليار جنيه ما يعادل 6ر1% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأشارت وزارة المالية، في تقرير اليوم الإثنين، إلى تحقيق فائض أولي بنحو 3ر2 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 9ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وذكرت أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 5ر6% لتسجل 154ر107 مليار جنيه مقابل 574ر100 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 8ر3% لتحقق 6ر80 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 7ر9 مليار جنيه لتحقق 5ر26 مليار جنيه خلال شهر الدراسة، موضحة أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 6ر0% ليصل إلى 351ر185 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة مع 207ر184 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها
وأضافت الوزارة، أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 8ر3% لتحقق 6ر80 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 7ر9 مليار جنيه لتحقق 5ر26 مليار جنيه خلال شهر الدراسة، موضحة أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 6ر0% ليصل إلى 351ر185 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة مع 207ر184 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
ولفتت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 8ر50 مليار جنيه مقابل 6ر46 مليار جنيه، زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 7 مليارات جنيه مقابل 8ر5 مليار جنيه، ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 693ر9 مليار جنيه مقابل 679ر9 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن المصروفات على الفوائد انخفضت لتصل إلى 5ر80 مليار جنيه مقابل 7ر85 مليار جنيه، كما تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 24 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه.
وأرجعت المالية التحسن في مؤشرات الأداء المالي إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، فضلا عن تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من رسوم وفوائض وتطوير أداء مصلحتي الجمارك والضرائب.