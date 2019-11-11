المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ2ر78 مليار جنيه خلال شهرين

تحرير:أ.ش.أ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

وزارة المالية

انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 234ر78 مليار جنيه خلال الفترة «يوليو – أغسطس»، 2019/2020، أي ما يعادل 3ر1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 911ر83 مليار جنيه ما يعادل 6ر1% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام السابق عليه. وأشارت وزارة المالية، في تقرير اليوم الإثنين، إلى تحقيق فائض أولي بنحو 3ر2 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 9ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وذكرت أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 5ر6% لتسجل 154ر107 مليار جنيه مقابل 574ر100 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأضافت الوزارة، أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 8ر3% لتحقق 6ر80 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 7ر9 مليار جنيه لتحقق 5ر26 مليار جنيه خلال شهر الدراسة، موضحة أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 6ر0% ليصل إلى 351ر185 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة مع 207ر184 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها